Gestapo: empresario dijo que lo “guionaban” en reunión de mesa judicial

Relató por escrito que si bien su sector no fue tan afectado por el accionar de autoridades de la UOCRA, al perturbarse las obras, los empresarios no adquirían insumos, lo que derivó en una enorme crisis económica en el sector. Enumeró los reclamos efectuados al Gobierno provincial, pero la situación “lejos de mejorar empeoraba”. Por ello, el 9 de enero de 2017 ACIMCO solicitó formalmente al intendente Julio Garro una audiencia. El 22 de junio ACIMCO presentó una nota al ministerio de Trabajo, que si bien fue posterior a la reunión investigada, “fue confeccionada mucho tiempo antes”. En ese marco apareció una convocatoria de Trabajo en la que se invitaba a ACIMCO a otra reunión en una de las oficinas del Banco Provincia. “Era una más”, reiteró en el escrito.

La reunión de la Gestapo: sobre esa reunión que la Justicia investiga, dijo que a algunas personas presentes las conocía, y otros no por lo que pensó que eran asesores de los funcionarios. Una persona que solo se presentó con su nombre de pila, trataba de “guionarnos” en lo “que debíamos hacer o decir, hablando incluso en primera persona”. Fuentes diversas consultadas deslizaron que esa persona podría ser Darío Biorci de la AFI, uno de los imputados.

“Caso omiso hice a tales insinuaciones, las que hoy considero –filmación subrepticia mediante – como emanadas de un agente provocador vaya a saberse para cuales fines”. “De lo que recuerdo haber entendido del desarrollo de esa reunión, se hablaba de la existencia de causas contra Medina por su accionar ilícito”.

En el escrito, señaló que “hubo apreciaciones políticas muchas de las cuales no compartí, generándose en mi una suerte de incomodidad por no entender a ciencia cierta que era lo que las autoridades allí presentes requerían o nos informaban en concreto, ya que en el caso de ACIMCO, sus asociados no estaban afectados directamente por el accionar gremial”. “No puedo dejar de mencionar que me llamó la atención el tenor imperativo y guionante de la reunión, lo que –reitero- me generó sorpresa e incomodidad”, declaró.

“ACIMCO por mi intermedio no asumió compromiso alguno ni tampoco anticipó o conformó y menos aún auspició la realización de accionar judicial”, reiteró. Hacia el final del escrito, Zaslascky resaltó que “nadie nos informó que en esa reunión participaban personas de la AFI y menos aún que estaba siendo grabada”. “Ninguna cámara o micrófono estaba a la vista lo que me permite sospechar que esa filmación fue clandestina y en nuestro caso, nunca autorizada. Y esta clandestinidad surge de lo declarado por el personal del Banco Provincia, quienes al unísono manifestaron que nunca supieron que el banco haya instalado cámaras y que solo se las instalaba en el sector de cajas”, enfatizó al pedir su sobreseimiento.