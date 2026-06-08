Mercado de criptomonedas: Bitcoin repunta más de 2% tras una semana para el olvido

El dato de empleo en EEUU que se conoció la semana pasada golpeó al mercado cripto, sumado a las últimas novedades en Medio Oriente, que amenazan de romper la tregua entre EEUU e Irán.

Tras los desplomes generalizados de la semana de pasada , el mercado cripto en general, y Bitcoin en particular, tratan de hacer borrón y cuenta nueva y retomar la senda alcista, a pesar de las nuevas tensiones en Medio Oriente y a las fuertes caídas que las acciones tecnológicas experimentaron la pasada semana.

A estas horas, Bitcoin avanza 2,5% y se sitúa justo por encima de los u$s63.000 . Por su parte, Ethereum (ETH) suma un 4,2% y trata de recuperar los u$s1.700. Otros tokens como XRP , Binance Coin (BNB) , Solana (SOL) , Dogecoin (DOGE) o Zcash (ZEC) registran subidas de distinta intensidad.

En el plano geopolítico se destacó el aumento de la incertidumbre en Medio Oriente . La tensión aumentó durante el fin de semana después de que Irán e Israel hayan intercambiado ataques, arriesgando el frágil alto el fuego en la región firmado entre Washington y Teherán en abril.

A su vez, la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , explicó que el dato de empleo norteamericano que se conoció el viernes " llevó al mercado a reducir las apuestas por recortes de tasas de interés en el corto plazo , impulsando los rendimientos de los Treasuries y fortaleciendo el dólar".

"Este movimiento termina presionando a los activos de riesgo, incluyendo Bitcoin y Ethereum, ya que tasas de interés más altas reducen la liquidez disponible en el mercado y aumentan el atractivo de la renta fija estadounidense", agregó.

Se sotiene la salida de ETF, pero se mantiene el optimismo

Según datos de SoSoValue, los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de Bitcoin registraron salidas netas por valor de u$s1.720 millones la semana pasada. Los fondos experimentaron importantes retiradas netas durante toda la semana, con la excepción del jueves, cuando registraron entradas netas de u$s3 millones.

Desde Bitget también explicaron que los ETFs spot de Ethereum también ampliaron el movimiento negativo y registraron la cuarta semana consecutiva de salidas netas, con u$s168 millones en retiros hasta el viernes, lo que refuerza el sentimiento de aversión al riesgo.

Sin embargo, desde el sector cripto se mantiene el optimismo. El Country Manager en Argentina de Kast, Alejandro Estrin, afirmó que "las correcciones son parte de los ciclos de mercado".

Y planteó que si bien "generan ruido en el corto plazo, la adopción sigue creciendo". Y agregó: "Históricamente, cada ciclo dejó como resultado una infraestructura más sólida, mayor adopción y más liquidez".

La agenda para la semana

"El mercado de bonos sigue siendo el principal indicador a observar en este momento, reflejando un escenario de crecimiento económico todavía resiliente, inflación persistente y condiciones financieras más restrictivas", planteó Gama.

En la agenda macroeconómica, se esperan poco datos para la semana. Los inversores fijan su mirada en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo y del Índice de Precios al Productor (IPP), que se publicarán el miércoles y el jueves, respectivamente.