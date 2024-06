Gobierno se ilusiona con posible anuncio de inversión de más de u$s1.000 millones por parte de un gigante tecnológico

El asesor presidencial, Demian Reidel, el mismo que organizó el acercamiento de Javier Milei con Apple Inc., Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc., está a la expectativa de que el Gobierno concrete una suculenta inversión en Argentina.