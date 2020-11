Castells encabezó una protesta frente al Gobierno porteño: algunos militantes saltaron las rejas

A su vez, agregó que le fueron a pedir a Horacio Rodríguez Larreta que también preste atención a la situación social que existe en las barriadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Acá hay necesidades concretas. Algunos porteños almuerzan y cenan en Puerto Madero, pero la gran mayoría come guiso todos los días”, sentenció.

“Estamos hace dos horas esperando que nos atiendan. Se creen que son una monarquía como para no atender a nadie. No quieren ni recibir un petitorio. No vamos a comprar pan dulce en cuotas. Queremos charlar con ellos, entregarles nuestro petitorio para que ayuden a los jubilados con bolsones navideños", señaló Castells.

"Los funcionarios tienen que aprender que hay un derecho a peticionar. ¿Quién carajo se creen como para no querer agarrar una hojita simple? ¿Quién carajo es Rodríguez Larreta?", concluyó.