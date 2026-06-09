Muerte del Indio Solari: el Gobierno explicó por qué no organizó el último adiós + Agregar ámbito en









La ministra de Seguridad calificó de "ridículo" que se diga que "se priorizó lo ideológico" en el velorio del legendario artista. Fue tajante al asegurar que "jamás ideologizo la seguridad".

Último adiós al Indio Solari. Mariano Fuchila

Frente a las diversas versiones que circularon sobre los motivos detrás de la postura del Estado nacional, la ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva, explicó el rol que cumplieron en el último adiós realizado al Indio Solari. La funcionario negó las acusaciones y aseguró que "estuvo muy bien organizado" debido a que "el lugar fue el indicado para congregar tantas personas". Además, aclaró que su propuesta original a los familiares fue utilizar Tecnópolis, una alternativa planteada estrictamente "pensando en los accesos".

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Al defender la elección de la sede, la ministra descartó cualquier trasfondo político al afirmar que "pensar en un criterio ideológico es ridículo, no tiene nada que ver", bajo la premisa de que "jamás ideologizo la seguridad". Monteoliva argumentó que "en espacios como Casa Rosada o el Congreso o cualquier otro espacio cerrado era imposible para ese volumen de personas", por lo que consideró que "fue importante" que la despedida se hiciera en Avellaneda; un despliegue para el cual su equipo "estuvo comunicado con el ministro Alonso desde el viernes", apenas se conoció el fallecimiento del cantante.

Alejandra Monteoliva Alejandra Monteoliva se refirió al homenaje realizado al Indio Solari en Avellaneda.

"El viernes entraron las solicitudes y rápidamente armamos una reunión operativa tratando de sacar un informe de viabilidad del evento, y todos sabíamos que iba a ser algo significativo en cuanto al público y ni el Congreso ni la Casa Rosada, y me atrevo a decir que ningún espacio totalmente cerrado, con ingresos complejos y espacios urbanos, era complicado", siguió argumentando en radio Rivadavia. A lo que cerró: "Lo importante es que salió todo bien y se pudo contener a tanta gente, la organización garantizó que no sucediera nada".

Kicillof, tras el velorio del Indio Solari: "Fue una despedida popular y masiva" Al analizar el masivo último adiós en Avellaneda, Axel Kicillof contrastó la gestión provincial con la postura de la Casa Rosada y criticó la negativa oficial de abrir las puertas del Parlamento para el homenaje. El gobernador bonaerense ponderó el despliegue de su administración frente a la magnitud del evento y, en diálogo con Radio 10, señaló el fuerte impacto social que causó el fallecimiento del músico. Respecto al cierre de las jornadas, el mandatario fue categórico: “Era muy importante para nosotros cumplir con la decisión y el deseo de la familia”.

Axel Kicillof Al analizar el masivo último adiós en Avellaneda, habló Axel Kicillof. “La pérdida, para quienes somos fanáticos, pero también para un grupo muchísimo más amplio que abarca prácticamente la totalidad del país, fue la pérdida de un artista muy asociado a nuestra historia e identidad”, añadió El gobernador bonaerense analizó la dimensión del masivo adiós y aseguró que la convocatoria trascendió los límites de un funeral común para convertirse en un hito cultural. “Por la coherencia que tuvo el Indio en sus actitudes, en lo personal, en lo artístico y performativo, lo que vimos fue un hecho histórico. Actualizó el encuentro entre el pueblo, el país y sus artistas e ídolos”, argumentó el mandatario provincial.