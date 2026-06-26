Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en julio 2026 + Agregar ámbito en









El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias fijó una suba acumulativa del 2% para julio, además de sumas extraordinarias no remunerativas que se pagarán en dos cuotas.

Los trabajadores de la construcción cobrarán en julio con nuevos valores salariales.

Los trabajadores de la construcción cobrarán en julio de 2026 con una nueva actualización salarial, en el marco del segundo tramo de la paritaria anual 2026-2027 acordada entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

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El convenio fue firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y contempla aumentos escalonados para junio, julio y agosto, además de sumas extraordinarias no remunerativas para los dos primeros meses del período.

Para julio, el acuerdo establece una suba del 2% sobre los salarios básicos de junio ya actualizados. El esquema forma parte de una recomposición trimestral que comenzó con un incremento del 2,1% en junio y continuará con otro ajuste del 1,9% en agosto.

En total, la acumulación de los tres tramos representa una mejora cercana al 6,1% en el trimestre, aunque el impacto final dependerá de la evolución de la inflación. Además, una comisión especial de seguimiento volverá a reunirse el 20 de julio para evaluar el escenario salarial de cara a septiembre.

Cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en julio de 2026 Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones. Oficial especializado: $6.800 por hora

Oficial: $5.817 por hora

Medio oficial: $5.375 por hora

Ayudante: $4.948 por hora

Sereno mensual: $898.817 Además de los básicos, el acuerdo contempla el pago de una suma extraordinaria no remunerativa para julio, que se abonará en dos partes iguales: el 50% junto con la primera quincena y el 50% restante con la segunda quincena. Suma no remunerativa de julio: Oficial especializado: $72.900

Oficial: $67.100

Medio oficial: $61.500

Ayudante: $57.900

Sereno: $57.900 Para el resto de las zonas, los valores mantienen los diferenciales establecidos en el convenio y se actualizan bajo el mismo esquema acumulativo previsto para el trimestre: 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto, siempre sobre los básicos del mes anterior. Qué establece el acuerdo paritario El nuevo tramo salarial también incluye una cláusula de absorción, por la cual los empleadores que hayan otorgado aumentos voluntarios a cuenta desde mayo podrán compensarlos con los incrementos pactados. Además, se mantiene el aporte solidario del 2% sobre el salario para los trabajadores no afiliados al gremio. Las empresas, por su parte, deberán realizar una contribución equivalente destinada a financiar acciones asistenciales del sindicato. Las condiciones alcanzan al personal encuadrado en los convenios colectivos 76/75 y 577/10. El expediente fue girado al Ministerio de Capital Humano y aguarda la homologación formal para tener plena vigencia legal.

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