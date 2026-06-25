Paritarias de Comercio: cuánto cobrarán en julio de 2026 tras la incorporación de sumas al básico

Las categorías iniciales superarán los $1,2 millones mensuales antes de adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras o manejo de caja.

Empleados de Comercio cobrarán en julio con los nuevos básicos tras la incorporación de sumas no remunerativas.

Los empleados de comercio cobrarán en julio con una nueva escala salarial, luego de la incorporación al básico de las sumas no remunerativas acordadas en la última paritaria del sector. Con esta actualización, los salarios de referencia para jornada completa quedarán por encima de los $1.230.000 en las categorías iniciales.

La modificación impacta sobre los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y alcanza a las distintas ramas de la actividad mercantil. A partir de este mes, los montos que se venían pagando por fuera del básico pasan a integrar la estructura salarial, lo que también incide en el cálculo de adicionales, aguinaldo, vacaciones y futuras actualizaciones.

En concreto, los $100.000 no remunerativos y el adicional extraordinario de $20.000 acordados en la negociación paritaria quedan incorporados al salario básico. De esta manera, la nueva escala servirá como base para la liquidación de los haberes del mes.

Con la incorporación de las sumas al básico, las escalas salariales de referencia para empleados de comercio en julio quedaron conformadas de la siguiente manera:

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.248.038

Administrativos

Categoría A: $1.245.631

Categoría B: $1.250.454

Categoría C: $1.255.270

Categoría D: $1.269.729

Categoría E: $1.281.775

Categoría F: $1.299.445

Cajeros

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.255.270

Categoría C: $1.262.499

Vendedores

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.273.746

Categoría C: $1.281.775

Categoría D: $1.299.445

Estos montos corresponden a los salarios básicos de referencia para trabajadores de jornada completa. El ingreso final puede variar según los descuentos legales y convencionales, así como por adicionales como presentismo, antigüedad, horas extras, zona, comisiones o manejo de caja.

Qué adicionales pueden cobrar los empleados de comercio

Además del salario básico, los trabajadores mercantiles perciben distintos conceptos previstos en el convenio colectivo. Entre los principales se encuentra la antigüedad, que equivale al 1% del salario básico por cada año trabajado, y el adicional por presentismo, vinculado con la asistencia y puntualidad.

También existen adicionales específicos según la tarea desempeñada. En el caso de los cajeros, las categorías A y C perciben un extra de $153.081, mientras que la categoría B cobra un monto superior. En tanto, el adicional por armado de vidrieras quedó fijado en $48.784,47 para julio.

Con estos conceptos, el salario final de muchos empleados puede ubicarse por encima de los valores establecidos en las escalas básicas, de acuerdo con la categoría, la antigüedad y las condiciones particulares de cada relación laboral.

Cuándo será la próxima negociación salarial

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector deberán volver a reunirse en las próximas semanas para discutir una nueva actualización salarial para el segundo semestre del año.

Hasta que se alcance un nuevo acuerdo, las escalas de julio quedarán como referencia para la liquidación de los haberes de los trabajadores mercantiles.