Muerte en la casa de Gustavo Cerati: rompió el silencio Cristian Graf, principal sospechoso del crimen

El hombre dio una entrevista exclusiva y recordó sus días de estudiante, su círculo de amigos y su cercanía con Fernández Lima. Además dio detalles de cómo se enteró.

El principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima , cuyos restos fueron encontrados en una casa de Coghlan donde vivió el músico Gustavo Cerati , rompió el silencio. Cristian Graf habló por primera vez desde el hallazgo y mencionó su vínculo con los huesos.

En este contexto, mostró el lugar donde estaban los huesos y subrayó su versión de que ese terreno antes pertenecía al vecino. Ante la pregunta de si le plantaron “un muerto en su casa”, respondió que " no es común que aparezca el cuerpo de un conocido tuyo ahí”.

“Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está” , sostuvo Graf e insistió en que nunca dudó de que sus padres hayan cometido el crimen. En esa línea, señaló que quiénes lo conocen tampoco van a dudar de él .

Sobre Fernández Lima, aseguró que no eran amigos y que no se acuerda de cómo era . “Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio” , apuntó.

Graf dijo que no recuerda el momento de la desaparición de Diego y que no tenía relación con sus compañeros de curso porque él tenía “otro círculo de amigos”.

“Por eso no me vinculaba con los chicos del colegio. Tanto ahí en secundaria y mismo después. Diego nunca vino a mi casa. Jamás. Ni a hacer un trabajo, nada. Y tampoco conozco obviamente a las familias”, contó Graf.

El sospechoso se definió “como un protagonista que están implicando en una causa que no es suya”. Al recordar el día en que encontraron los huesos en su casa, contó cuál fue su reacción.

“Yo estaba trabajando, me llama mi hermana y me dice ‘no sabes lo que pasó’. Me llama por teléfono, me tocó el timbre del arquitecto que encontró huesos humanos, qué sé yo. Entonces mi hermana dice ‘bueno, llama a la policía’, le dice al arquitecto", comenzó su relato.



Así, continuó que el arquitecto pensaba "que podía ser un familiar": "Entonces mi hermana dice ‘no, no, nada que ver’. Entonces agarró y dice ‘llamá a la policía y listo’, y así pasó”, detalló.

Y agregó: “Después de ahí yo vine de trabajar, ya eran casi cuatro menos cuarto por ahí más o menos, y después vi todos los policías y todas esas cosas. Es más, yo quise ir a ver dónde era justamente que habían encontrado los huesos y había policías por ahí, no nos dejaron obviamente pasar porque era todo como perimetral”.

Excursionistas rendirá homenaje a Diego Fernández Lima, el joven hallado muerto en la casa donde vivió Cerati

El próximo viernes a las 20, en el estadio de Excursionistas, tendrá lugar un emotivo acto en memoria de Diego Fernández Lima, el juvenil del club desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron identificados recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La ceremonia se realizará antes del partido frente a Villa San Carlos, por la décima fecha de la Primera B Metropolitana,

Durante el homenaje, la dirigencia entregará a Javier Fernández, hermano menor de Diego, un estandarte histórico utilizado por las divisiones juveniles entre 1978 y 1985. El objeto, cargado de valor simbólico, busca mantener vivo el recuerdo del adolescente en la institución.

“Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó el club a través de un comunicado en sus redes sociales.