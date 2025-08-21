El Gobierno reacciona al caso de coimas en la Agencia de Discapacidad: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario", dijo Guillermo Francos







Francos confirmó la salida de Spagnolo y aseguró que la Justicia deberá investigar los audios sobre presuntas coimas en Discapacidad.

Guillermo Francos, confirmó la salida de Spagnolo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la salida de Spagnolo tras los audios que mencionan presuntas coimas en el Ministerio de Discapacidad. “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, sostuvo, y remarcó que corresponde a la Justicia investigar los hechos y citar a quienes estén involucrados, sin emitir juicio sobre su veracidad.

Francos explicó que la decisión presidencial de apartar a Spagnolo se tomó tras lo trascendido públicamente y aclaró que limitar las funciones de un funcionario es equivalente a cesarlas administrativamente. Además, afirmó: "Creo en la inocencia de Karina Milei y de "Lule" Menem".

Al ser consultado sobre la veracidad de los audios, Francos señaló que “no les puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la justicia”. Además, recordó que “en términos administrativos, limitar las funciones es cesar las funciones”.

