HBO Max presentó el primer adelanto de la segunda temporada de "The Pitt" y confirmó su fecha de estreno

HBO Max lanzó el primer adelanto de la segunda temporada de The Pitt , con el regreso de Noah Wyle como el Dr. Michael "Robby" Robinavitch, Patrick Ball como el Dr. Frank Langdon y más. La nueva temporada se estrenará en enero.

El tráiler muestra a Robby fichando para un nuevo turno en la sala de urgencias del Centro Médico de Trauma de Pittsburgh. "El hijo pródigo regresa", bromea una enfermera mientras Robby entra al inicio de su turno, mientras Dana ( Katherine LaNasa ), quien aparentemente no ha renunciado a su trabajo, como comentó en la primera temporada, lo mira con una ceja levantada.

La nueva temporada tendrá lugar el 4 de julio, que también es el primer día de regreso del Dr. Langdon tras su ingreso en rehabilitación. Robby le ordenó a Langdon asistir a rehabilitación debido a su problema de drogas en la primera temporada.

El elenco de la segunda temporada también incluye a Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez y Sepideh Moafi .

Además de protagonizar la nueva temporada, Wyle se pondrá detrás de la cámara y dirigirá un episodio.

"Me siento preparado, que es lo que uno busca. Esta ha sido una experiencia increíble para mí, de principio a fin", reveló en el festival de televisión Televerse de este mes. Wyle ha dirigido episodios de "Leverage: Redemption", "The Librarians" y "Fallen Skies".

La segunda temporada también abordará los cambios actuales en la atención médica en Estados Unidos.

“Antes incluso de empezar a escribir, entrevistamos a todo tipo de personas de todos los sectores y ámbitos de la atención médica, y nos cuentan a qué se enfrentan. Nos dicen qué les encantaría ver en televisión y qué sería realmente contraproducente para lo que intentan hacer si lo transmitiéramos”, dijo Wyle en Televerse.