Javier Milei se mostró con Manuel Adorni antes de viajar a EEUU

El Presidente encabezó una reunión con dirigentes de la comunidad judía en Casa Rosada y compartió actividad con su jefe de Gabinete, en medio de tensiones internas.

En la antesala de su viaje a Estados Unidos , el presidente Javier Milei buscó exhibir una postal de cohesión interna al mostrarse junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorn i , durante una reunión en Casa Rosada con representantes de organizaciones de la comunidad judía.

El encuentro se realizó este martes en el despacho presidencial y contó con la participación de autoridades de B’nai B’rith Internacional, entre ellos su presidente, Robert Spitzer ; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin ; la titular de su filial argentina, Susana Chalón ; y el secretario de la organización, Daniel Sporn . También estuvieron presentes el titular de la DAIA, Mauro Berenstein , y el vicepresidente Gabriel Salem .

Por el Gobierno, además de Milei y Adorni, asistieron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones , en una reunión que combinó agenda institucional con gestos políticos hacia el frente interno.

La imagen compartida con Adorni no pasó desapercibida . Se da en un contexto en el que el jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena tras la difusión de declaraciones judiciales que lo involucran y en medio de versiones sobre reacomodamientos dentro del gabinete nacional.

En paralelo, el Ejecutivo prepara una nueva convocatoria de ministros para este viernes, en un intento por ordenar la estrategia política y económica en un escenario atravesado por tensiones y desafíos de gestión.

MANUEL ADORNI CONFERENCIA DE PRENSA Manuel Adorni retomó las conferencias de prensa. Presidencia

El viaje de Milei a Estados Unidos se inscribe en esa misma lógica. El mandatario buscará reforzar vínculos internacionales y atraer inversiones, en una agenda que incluirá reuniones con actores políticos y del sector privado.

En ese marco, la reunión con dirigentes de la comunidad judía también funcionó como un mensaje hacia el exterior, en línea con el posicionamiento internacional que el Gobierno viene intentando consolidar

Todos los detalles de la declaración del contratista que complicó a Manuel Adorn

En el marco de la causa seguida contra Manuel Adorni y Betina Angeletti por presunto enriquecimiento ilícito, declaró como testigo Matías Tabar, comerciante, con domicilio en Capilla del Señor.

Tabar explicó que es vicepresidente de Grupo AA Arquitectura S.R.L., sociedad que constituyó junto con Facundo Heine, aunque señaló que esa firma no tuvo gran actividad.

Aclaró que, en la práctica, desarrolla trabajos de construcción, refacción y remodelación junto con Josefina Canitano, esposa de Heine, y que su actividad comercial originaria era un negocio de computación iniciado en el año 2000. Refirió que, luego de la pandemia, comenzó a realizar obras de remodelación en el country, a partir de un primer trabajo que llamó la atención dentro del barrio.

Respecto del vínculo inicial con Manuel Adorni, Tabar señaló que antes de ser contratado para el lote 380 había tenido una aproximación indirecta por intermedio de Graciela Parada, a quien identificó como una persona vinculada a operaciones inmobiliarias dentro del country

Estimó que el costo total de la obra ascendió a unos u$s245.000. Aclaró que todo fue pagado en efectivo, en dólares y sin emisión de recibos. El propio testigo reconoció una remodelación de alto valor económico, financiada íntegramente en efectivo y sin respaldo documental formal.

Según se leyó en la audiencia, Adorni lo contactó antes de la declaración y le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara. Tabar dijo que rechazó ese contacto para evitar sospechas.