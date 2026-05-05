Así es la cascada que Manuel Adorni instaló en la pileta de su casa de country + Seguir en









Según la declaración del arquitecto a cargo de la refacción, la caída de agua costó u$s3.500. El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Una vez más, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó en el ojo de la tormenta por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. En este escenario - y tras la declaración del arquitecto y contratista Matías Tabar - se dio a conocer la cascada que el funcionario ordenó construir en la pileta de su casa de country de Indio Cúa.

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El contratista encargado de las refacciones de la casa del Jefe de Gabinete declaró el pasado lunes ante la Justicia y aseguró que recibió pagos en efectivo y sin facturación por un total de u$s245.000. La declaración fue realizada en Comodoro Py ante el fiscal federal a cargo de la causa, Gerardo Pollicita.

Las refacciones que realizó Manuel Adorni en su casa de Country La cascada, que quedó en el centro del debate público, fue instalada en uno de los laterales de la pileta y, según las declaraciones de Tabar, tuvo un costo de u$s3.500. Entre otros trabajos, también fue modificada la profundidad de la pileta y se reemplazó su revistimiento, colocándose piedra en el interior y mármol travertino en su parte externa.