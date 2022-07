Gustavo Grobocopatel sobre el dólar: "Los países menos competitivos necesitan devaluar"

No solamente analizó la disparada del dólar de los últimos días. En la entrevista con Futurock, hizo alusión a la suba de los precios, tema que va de la mano con la suba del precio del billete norteamericano. "Es parte de la incertidumbre general que hay, no sabemos a qué valor vamos a importar y si podemos importar o no", advirtió. Además afirmó: "Lo que vos llamás especulación hay veces que es para defenderse de la situación que hay".

Sobre el paro del campo del próximo 13 de julio

Por último, el empresario agropecuario manifestó que la movilización del próximo miércoles 13, al que calificó como "un paro simbólico”, al que adhiere como forma de “llamar la atención con lo que pasa en el campo”. Nuevamente ató el tema del reclamo sectorial con el dólar, dado que “de cada dólar que se importa, se exportan 10, es muy importante", explicó.

En esa línea, Grobocopatel puso paños fríos al conflicto que podría generar el paro del campo, al que se adhiere: "No va a afectar la producción de la economía y no va a tener ningún impacto, es un paro de comercialización de granos, lo que no se mueve ese día, se mueve el día siguiente", afirmó.

Acerca de la llegada de Silvina Batakis a Economía

Gustavo Grobocopatel también habló sobre la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, que llegó en reemplazo de Martín Guzmán. "Siempre que hay un cambio hay esperanza, uno no puede prejuzgar y todos queremos que le vaya bien”, adelantó sobre las expectativas de la nueva funcionaria.

Por otra parte, señaló las condiciones en las que asumió la gestión del presidente Alberto Fernández: “Hay muchas cosas que se hicieron mal, algunas por desconocimiento, pero se hicieron cosas que no se deberían haber hecho", deslizó esta miércoles.