Héctor Daer le respondió a Patricia Bullrich: "Acá nadie aprieta a nadie" para marchar

El referente de la CGT señaló que "acá nadie aprieta a nadie, van a ver llegar a la gente por sus medios". Asimismo, precisó en LN+ que habrá un acto frente al Congreso para "apoyar a todos los diputados y senadores que van a actuar para no ratificar el DNU y para que no salga este megaproyecto que ataca a innumerables sectores de la vida de nuestro país". A su vez, entendió que "no tienen ni aprobación ni van a tener quórum".