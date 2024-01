De cara al paro nacional, el Gobierno volvió a habilitar la línea 134 para denunciar amenazas

El Ministerio de Seguridad instó a denunciar a la línea 134

"La única forma de sacar este país adelante es trabajando, con esfuerzo y compromiso. Es hora de dejar de mirar para otro lado. Cada argentino es protagonista de este momento histórico. No tengamos miedo", remarcó el Ministerio.

Por último, reiteraron una de las promesas de campaña de Patricia Bullrich y aseguraron: "Y que quienes amenazan y extorsionan sepan que en esta Argentina del trabajo y la honestidad, ¡el que las hace, las paga!".

Comunicado Ministerio de Seguridad

Qué es la línea 134 y cómo funciona

La línea 134 fue habilitada por primera vez previo a la marcha del 20 de diciembre, la primera movilización masiva desde la asunción del Gobierno, para recibir denuncias por amenazas y extorsiones para participar de la protesta.

En ese entonces, el portavoz oficial, Manuel Adorni, anunció que se había habilitado la línea 134 para que "cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando en línea con 'si no van a la marcha de mañana les corta el plan'".

Asimismo, aclaró que "las únicas personas que pueden perder las ayudas del Estado son aquellas que infrinjan y rompan la ley, que corten la calle o que cometen actos de violencia".

En ese sentido, el vocero instó a las personas a que hagan la denuncia en el 134 y aseguró: "Los vamos a defender", y concluyó al reiterar: "La ley se cumple y estamos dispuestos a apoyar a cada uno de ustedes. No van a perder el plan si no infringen la ley. No tengan miedo porque vamos a estar apoyándolos".