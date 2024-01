Ley ómnibus: oposición allana el camino pero aguarda gestos libertarios

Ahora todo depende del grado de flexibilidad que tenga el Gobierno para atenuar su intransigencia . La responsabilidad va hacia el Ejecutivo, ya sea en la figura presidencial, en los integrantes del Gabinete o en el equipo de asesores que intervinieron en la redacción del paquete de reforma s. Eso reiteran los legisladores de los tres bloques (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal -HCF-) que garantizarían la media sanción en Diputados , pero subrayan la necesidad de que cese la hostilidad de Javier Milei en sus declaraciones públicas, mientras sus ministros pronostican un escenario de mayor incertidumbre económica para la sociedad en caso de que no se acompañe su plan de gobierno.

Más tarde, mientras diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria (incluso Margarita Stolbizer , de HCF) pedían continuar la discusión sobre el proyecto en el ámbito institucional y solicitaban la presencia de los ministros que aún no expusieron en comisiones, los gobernadores alineados en JxC realizaron un zoom con los jefes de bloque de la Cámara Baja para pulir un preacuerdo.

En definitiva el ex JxC -nuevamente reunido para negociar el quórum- le ofrece una lapicera a La Libertad Avanza, cuyos diputados expresaron no contar con posibilidad de concretar reformas a la ley. Aún no se conoce al interlocutor que pueda realizar las modificaciones o bien compilar las demandas que requiere la oposición para ofrecer sus votos. Esa situación habilita a otra pregunta que circuló durante las jornadas de debate en comisión por parte de los opositores más reacios: ¿quiénes son los autores del proyecto?

Ley ómnibus: qué puede aprobar el Gobierno y con cuántos votos

Es alto el nivel de coincidencias entre el proyecto que defiende La Libertad Avanza y la posición del PRO, la UCR y parte de HCF. Al menos, en la Cámara de Diputados: en el Senado la posición mayoritaria de Unión por la Patria es más robusta, a tres votos del quórum, para lo que tendrán que captar voluntades de ex aliados.

En definitiva, los límites que pide la triada opositora tienen que ver con las facultades extraordinarias que busca adjudicarse el Ejecutivo (restringirla a un año y no incluir Defensa, Jubilaciones, Salud y Tarifas), el listado de 41 privatizaciones (tratar una por una, aunque tanto YPF y Banco Nación quedarían dentro de la gestión pública), retenciones y jubilaciones (conservar alguna fórmula). Existe una novedad: la revisión de las reformas de la cultura. Fuentes del radicalismo le confirmaron a Ámbito que promoverían las modificaciones que los trabajadores del arte reclamaron en las últimas semanas, a través de movilizaciones e intervenciones en el plenario de debate. Resta conocer el alcance de las demandas del sector pesquero, el del vino y el azucarero.

Otra característica en esta oposición es la consolidación de una postura como bloque: tanto la UCR como el PRO, cuyas tensiones internas se insinuaron en diciembre, no tendrían fisuras en sus votaciones. Distinto es el caso de HCF. “No hay una posición unificada. Algunos tienen mayor predisposición que otros a escuchar al oficialismo, otros están al medio como esperando alguna señal y una tercera posición no acompañará gran parte de la ley”, señalaron a este medio desde el espacio en donde las contradicciones pasaron a la arena pública en las últimas 24 horas: Nicolás Massot negó el rechazo al DNU que el cordobés Juan Brugge había garantizado.

Emilio Monzó Nicolás Massot Miguel Pichetto.jpg Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Pichetto, los interlocutores de Hacemos Coalición Federal con el Gobierno.

Esta fragmentación está contemplada por La Libertad Avanza, bloque en el que subrayan la confianza de contar con entre 135 y 138 votos de los 129 necesarios para tener la media sanción. Si se suman sus votos a los del PRO, la UCR y HCF, alcanzarían los 132 acompañamientos, aunque existen otros nueve diputados cercanos al oficialismo que darían su respaldo.

Cámara de Diputados: cómo están compuestos los bloques

