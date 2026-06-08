"Scooby-Doo: El origen": Netflix revela su versión en live-action del icónico canino

La serie se encuentra actualmente en producción en Atlanta, Georgia, y se estrenará a nivel mundial en Netflix en 2027.

Netflix dio a conocer a la versión live-action de Scooby-Doo tal como se verá en su nueva serie Scooby-Doo: El origen . Esta es la primera vez en la franquicia en que el personaje de Scooby aparecerá como un perro de verdad.

La serie se encuentra actualmente en producción en Atlanta, Georgia, y se estrenará a nivel mundial en Netflix en 2027.

El elenco ya anunciado incluye a Mckenna Grace como "Daphne Blake", Tanner Hagen como "Shaggy Rogers", Abby Ryder Fortson como "Velma Dinkley", Maxwell Jenkins como "Fred Jones" y Paul Walter Hauser .

Se trata de una readaptación moderna del icónico grupo de amigos que viaja por el mundo resolviendo misterios junto con un perro muy especial. Durante su último verano en el campamento, los amigos adolescentes Shaggy y Daphne se ven inmersos en un crimen sobrenatural que pudo haber presenciado un cachorro perdido de raza gran danés. Juntos con una pragmática científica de pueblo, Vilma, y el apuesto chico nuevo, Fred, se proponen resolver el inquietante enigma que pronto amenaza con revelar todos sus secretos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/2063993563084427440&partner=&hide_thread=false Scooby te amo Así es la estrella de Scooby-Doo: El origen. Se estrena en 2027. pic.twitter.com/lEohBsHUZq — CheNetflix (@CheNetflix) June 8, 2026

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg son los showrunners, guionistas y productores ejecutivos. Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman (a través de Berlanti Productions y su acuerdo general con Warner Bros. Television), André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson (a través de Midnight Radio), y Toby Haynes (productor ejecutivo y director del episodio 101) también son productores ejecutivos. Warner Bros. Television es el estudio.

Durante más de 50 años, Scooby-Doo ha sido un referente de la cultura pop: con tres películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas para el mercado doméstico a sus espaldas, Mystery Inc. está más fuerte que nunca. Como una de las franquicias más reconocidas e icónicas del mundo del entretenimiento, Scooby-Doo sigue emocionando a múltiples generaciones de fans.