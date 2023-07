Horacio Rodríguez Larreta y un nuevo spot de campaña: "Trabajar, trabajar y trabajar"

"Creo en escuchar antes de hablar, creo en hacer después de escuchar, creo en construir y no en dinamitar, creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja, creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios, creo que en los tiempos de crisis están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos en apagarlo, creo en sumar a todas las personas de bien para cambiar nuestra historia de una buena vez, creo en trabajar, trabajar y trabajar, creo en que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir, yo voy a seguir ahí".