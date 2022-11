La inesperada pregunta a Rodríguez Larreta sobre su pareja Milagros Maylin

Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta

El inesperado momento al aire para Rodríguez Larreta

Mientras el jefe de Gobierno hablaba sobre la economía y la política nacional, tuvo un espacio dedicado a su relación Milagros Maylin, con quien blanqueó su relación de hace varios meses. Ahora publican imágenes juntos y hasta saludó a su novia en las redes el fin de semana pasado.

“No hablé de mi vida privada durante dos años. Me parece que llegó un momento y no tengo nada que ocultar”, aseguró Larreta este martes cuando fue consultado. Luego, recibió la insólita pregunta que dejó a todos sorprendidos y generó risas al aire.

“¿Cómo hiciste?”, empezó preguntando Tenembaum en tono distendido. “Me cuido mucho”, respondió Rodríguez Larreta, siguiendo la corriente, a lo que el periodista amplió su consulta. “No, cómo hiciste para convencer a Milagros…”, disparó.

Entre risas y nervios, el jefe de Gobierno respondió descolocado y siguió: “¿Qué querés decir?”, sostuvo la figura de JxC.

“Uno ve objetivamente a uno y a otro (por Larreta y Maylin)… y la verdad que cuesta entenderlo”, expresó Tenembaum entre risas. “Una linda y un feo”, lanzó el periodista, mientras los allí presentes presenciaban la humorística situación al aire. “Sabía que venías por ahí”, dijo Larreta.

Larreta saludó a su novia en las redes por el cumpleaños

El fin de semana, Larreta saludó a su novia Milagros Maylin vía redes sociales, con un mensaje que se hizo viral. "¡Feliz cumpleaños Milagros Maylin! La mujer que saca lo mejor de mí cada día, la que me hace reír sin parar. La que, con su corazón enorme, ilumina todo lo que la rodea. Generosa, talentosa y siempre dedicada a los demás. Deseo verte cumplir muchos sueños hoy y siempre. Te amo", escribió. Asimismo, republicó el posteo en sus Historias de Instagram y lo acompañó con un simple "Te amo".

El 13 de octubre, durante su paso por el estudio de LN+, Rodríguez Larreta reveló su noviazgo. En diálogo con Luis Novaresio, manifestó: "Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso". Y agregó: "Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien".