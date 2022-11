Larreta saludó a su novia por el cumpleaños: "La mujer que saca lo mejor de mí"

Asimismo, republicó el posteo en sus Historias de Instagram y lo acompañó con un simple "te amo".

horaciomaylin.jpg

El 13 de octubre, durante su paso por el estudio de LN+, Rodríguez Larreta reveló su noviazgo. En diálogo con Luis Novaresio, manifestó: "Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso". Y agregó: "Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien".

Con una enorme sonrisa y con la intención de que no quedara lugar a dudas, recalcó: "Es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera. Realmente, estoy muy feliz".