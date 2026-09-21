Llega el Papa León XIV a la Argentina: cuánto cuesta ir y alojarse en Luján

La llegada del pontífice ya mueve al turismo: hay paquetes desde $130.000 y opciones de hospedaje que van desde u$s40 por noche.

La visita de León XIV a la Argentina ya empieza a sentirse en los bolsillos de quienes planean viajar para participar de las actividades previstas. Agencias de turismo, parroquias y operadores de transporte comenzaron a ofrecer distintas alternativas para acercarse a los lugares incluidos en la agenda.

Luján concentra buena parte de la expectativa. La ciudad será escenario de la misa que el Papa celebrará el 11 de noviembre y las búsquedas de alojamiento para esas fechas crecieron con fuerza. Las consultas en Luján aumentaron 1803% frente a períodos comparables.

Quienes quieran viajar hacia Luján pueden encontrar propuestas muy diferentes. Algunas contemplan solamente el traslado de ida y vuelta, mientras que otras incorporan comidas, asistencia, alojamiento o servicios especiales durante el recorrido.

La Basílica de Luján será uno de los puntos centrales de la jornada.

Una de las alternativas es el viaje en el día a Luján para el 11 de noviembre. La propuesta tiene un valor de $130.000 por pasajero y contempla salida desde distintas localidades de Santa Fe, además de servicio a bordo, coordinador permanente y asistencia al viajero. Además, con un adicional de $40.000 para determinadas modalidades de butaca cama, sujeto a disponibilidad.

Desde Corrientes y Resistencia también aparecieron opciones. Una propuesta relevada para asistir a la misa en Luján parte de $190.000 por persona e incluye traslado, desayuno y cena durante el viaje de ida. La reserva puede realizarse con un pago inicial de $50.000.

Otra alternativa, también con salida desde Corrientes y Resistencia, ofrece un servicio coche cama y Wi-Fi, con partida el 10 de noviembre y regreso el 12. El valor informado es de $250.000 por persona, aunque los cupos son limitados.

También existen paquetes que combinan Buenos Aires y Luján, una propuesta de $685.000 por persona que incluye transporte, tres noches de alojamiento en un hotel tres estrellas, desayuno y participación en actividades en la Ciudad de Buenos Aires y Luján. La misma propuesta ascendía a $799.000 con alojamiento en un establecimiento de cuatro estrellas.

El valor de los hospedajes en Luján durante la visita del Papa

Conseguir un lugar para pasar la noche puede ser otro de los puntos a tener en cuenta. También hay alternativas en Luján y localidades cercanas desde u$s40 hasta u$s77 por noche, dependiendo de la ubicación y las características del alojamiento.

En Booking, una de las opciones de mayor precio relevadas alcanzaba los u$s135 por noche. Al mismo tiempo, comenzaron a circular versiones sobre departamentos ubicados frente a la Basílica que podrían llegar a los u$s1.000 por noche. Esa última cifra, según el relevamiento, no corresponde a una tarifa general confirmada, sino a valores que comenzaron a mencionarse ante la expectativa de una demanda extraordinaria.

También aparecieron alternativas más económicas y diferentes al alojamiento tradicional. En Luján se ofrecen espacios para acampar por $25.000 por persona, mientras que vecinos comenzaron a poner a disposición habitaciones particulares. La posibilidad de buscar alojamiento en localidades cercanas también aparece como una alternativa frente a la menor disponibilidad dentro de la ciudad.

El Municipio de Luján, además, lanzó una convocatoria para registrar casas, quintas, departamentos e instituciones que puedan ofrecer alojamiento, estacionamiento, sanitarios u otros servicios durante la visita. La iniciativa busca conformar un registro de opciones para los peregrinos que lleguen a la ciudad.

Cuándo llega el Papa León XIV a Luján

León XIV llegará a Luján el miércoles 11 de noviembre de 2026, durante la última jornada de su visita a la Argentina. El cronograma oficial difundido por el Vaticano establece que ese día comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego continuará hacia la ciudad bonaerense.

A las 10 de la mañana, el pontífice tiene prevista una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será la última gran actividad de su estadía en el país antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

La llegada a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando aterrizará en Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, procedente de Montevideo. Durante los cuatro días de permanencia habrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El viaje forma parte de una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. En el tramo argentino, el cierre será precisamente en Luján, donde se espera una fuerte convocatoria de peregrinos.