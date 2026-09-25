Nueva ronda de reuniones de gobernadores de Diego Santilli, antes del debate del Presupuesto 2027 + Agregar ámbito en









Los encuentros ocurrieron en Casa Rosada y ascendieron a cinco los mandatarios provinciales que se reunieron con el jefe de Gabinete.

Diego Santilli, junto a Alfredo Cornejo y Eduardo y Martín Menem.

La reforma electoral y el Presupuesto 2027 son los proyectos más ambiciosos que promueve el Gobierno en el ámbito legislativo para la recta final del año. Para ello, y luego de mostrar un vínculo aceitado con los aliados provinciales para detrabar debates decisivos en el Congreso, Diego Santilli convocó a dos gobernadores en 24 horas.

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Los encuentros ocurrieron un día después de que el jefe de Gabinete se viera con el chaqueño Leandro Zdero. Esta vez, en Casa Rosada recibió al sanjuanino Marcelo Orrego y al mendocino Alfredo Cornejo. La búsqueda de impacto legislativo en este último caso fue aún más explícita por la presencia en la reunión de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

"Abordamos la reforma política, sobre la que expresé mi apoyo al proyecto y a la propuesta de eliminar las PASO", anticipó Orrego en redes sociales, tras finalizar la reunión. En cambio, sobre la reunión con Cornejo trascendió que la conversación giró en torno al incremento nacional que se le designa a Mendoza en el Presupuesto 2027, estimado en $6,76 billones, un aumento nominal del 25,7% con respecto al 2026, lo que lo dejaría por debajo de la inflación anual.

Orrego junto a Santilli. El rol legislativo El debate del Presupuesto 2027 iniciará el martes 13 de octubre en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a tener media sanción el miércoles 4 de noviembre. A partir de allí, el proyecto iniciará su camino en el Senado de la Nación, en un debate que podría precisar de período de extraordinarias para terminar de aprobarse. Los tres gobernadores con los que se encontró Santilli en las últimas 48 horas administran las voluntades de cuatro senadores y seis diputados.

"Así como está, el Presupuesto no puede salir", le señaló a este medio un legislador provincialista que suele adherir a la posición de La Libertad Avanza. La misma declaración podría aplicarse a la reforma electoral, entre cuyo paquete de reformas se encuentra la eliminación de las PASO, una de los principales anhelos del oficialismo de cara a las elecciones 2027. La distancia entre los aliados y el Gobierno continúa sin saldarse. "Me da pena decirlo, pero para mí no es acá donde se va a resolver esta ley", plantearon también desde el bloque libertario a Ámbito, lo que abona a la necesidad de la labor de Casa Rosada.

En la semana, también se reunieron con el jefe de Gabinete dos gobernadores PRO. Por un lado, estuvo el entrerriano Rogelio Frigerio; por el otro, el chubutense Ignacio Torres, acompañado por la senadora nacional Edith Terenzi, de la UCR.