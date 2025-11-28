Hugo Moyano fue reelecto en la Federación de Camioneros, ascendió a su hijo Jerónimo y borró al mayor Pablo Por Gonzalo Magliano + Seguir en









Seguirá al frente hasta 2029. Lo secundará Jorge Taboada, de Chubut. También mantiene su lugar otro de sus hijos, Hugo Antonio, quién es diputado electo de Fuerza Patria.

Hugo Moyano y Jorge Taboada conducirán la Federación hasta 2029.

Luego de una purga interna, Hugo Moyano reafirmó su poder y fue reelecto este viernes al frente de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros hasta 2029. Jorge Taboada, de Chubut, quedó segundo. La nueva conducción marcó el ascenso de Jerónimo, el hijo menor del histórico líder, quién se ubicó como virtual 3° en la organización. Como contrapartida, su hermano mayor Pablo quedó afuera de todo, confirmando su alejamiento de uno de los principales gremios del país.

La reelección de Moyano se concretó en el congreso ordinario de la Federación, que tuvo lugar en el predio del Club Camioneros ubicado en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Marcó el cierre de una etapa convulsionada con peleas internas dentro del sindicato que afectaron al clan Moyano. Peleas que degastaron el poder de Camioneros, y amenazaron con provocar, entre otras consecuencias, la perdida de un lugar en la conducción de la CGT. A pesar de las dudas, Hugo pudo renovar a Octavio Argüello como integrante del triunvirato de la central. Sin embargo, ese poder no brilla como antes.

En cuanto al congreso de la Federación de Camioneros, la elección fue tranquila, donde los 301 congresales votaron a las nuevas autoridades sin ningún incidente. "Heridos nada, ni físicamente ni moralmente", confiaron a Ámbito dentro del sindicato. Todo un dato, si se tiene en cuenta la pelea que se viralizó hace unas semanas, donde dos sectores dentro del sindicato se pelearon a mano limpia en un torneo de fútbol. Según trascendió, el episodio habría sido el emergente de las internas entre Hugo Moyano y su hijo Pablo y Marcelo “Feúcho” Aparicio, quién hasta hoy era el primer vocal titular de la Federación. Ambos se quedaron afuera de la conducción de la Federación.

image Con su hijo Pablo, el líder camionero mantiene una pelea que se remonta a, por lo menos, cuatro años atrás. Algunos críticos de los Moyano dicen que se trata de diferencias con el manejo de la obra social de Camioneros. Otros afirman que se debe a las discrepancias con los modos de conducir la CGT. De hecho, en 2024 Pablo renunció a su lugar al entonces triunvirato de la central con reproches a la "tibieza" al momento de enfrentar al gobierno de Javier Milei.

Lo cierto, es que el liderazgo de Hugo empezó a ser cuestionado desde hace un tiempo, no sólo por los manejos internos del sindicato, sino también por las paritarias por debajo de la inflación IPC, que firmó en sintonía con el techo salarial de 1,5% impuesto por el Gobierno. Algunos de sus críticos dentro del sindicato son más duros. Lo atribuyen a su elevada edad, que no le permitiría dedicarse con el tiempo y la fuerza de antaño.

La nueva conducción de Camioneros Tras el congreso en Esteban Echeverría, Hugo Moyano, de 81 años, volvió a ser reelegido al frente de la Federación de Camioneros, puesto que ocupa desde 1987. Segundo quedó Jorge Taboada, líder del Sindicato de Trabajadores Camioneros del Chubut. Jerónimo Moyano, de 26 años y una de sus mayores apuestas de su padre, pasó de la Secretaría de Juventud al frente de la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 del sindicato. Otros puestos importantes los ocupan otros de los hijos de Moyano. Hugo Antonio, electo diputado por Fuerza Patria, renovó como secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos. En tanto, su hermana Karina continuará como titular de la Secretaría de la Mujer. image El congreso ordinario de la Federación de Camioneros, que tuvo lugar en el predio del Club Camioneros ubicado en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.