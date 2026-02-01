Disponible en HBO Max: la película que arrasó en los Globos de Oro y va por la gloria en los Oscar + Seguir en









HBO Max suma una de las películas más comentadas de la temporada: ideal para ver antes de la gala y llegar sin spoilers.

La película que llegó a HBO Max y se metió en la conversación de los premios: una historia intensa, con pulso moderno y elenco estelar. Freepik

En plena temporada de premios, cuando el “boca a boca” define qué ver el fin de semana, HBO Max suma una de esas películas que se imponen por peso propio. Entre nominaciones y conversaciones en redes, el título vuelve a aparecer en todos lados y se mete en la lista de pendientes.

El fenómeno tiene algo de carrera contra el tiempo: mucha gente quiere llegar “con la tarea hecha” antes de la gala grande, pero sin fumarse horas de spoilers. Por eso, esta historia combina acción, drama y un pulso moderno que engancha y deja ganas de debatirla apenas terminan los créditos.

6WDH2FUAOZEBBLIRFTVJBFOG4M Una de las producciones más nombradas de la temporada de premios. HBO Max De qué trata Una batalla tras otra, el éxito de HBO Max Una batalla tras otra sigue a Bob Ferguson, un exrevolucionario que intenta vivir en perfil bajo junto a su hija. Esa calma se rompe cuando ella desaparece y él queda obligado a volver sobre un pasado que nunca terminó de cicatrizar.

Para encontrarla, Bob recurre a un grupo de antiguos compañeros y se apoya en un líder experimentado, Sensei Sergio. En el camino, la película cruza persecuciones, decisiones límite y un clima de tensión que empuja al protagonista a enfrentar lo que evitó durante años.

