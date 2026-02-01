En plena temporada de premios, cuando el “boca a boca” define qué ver el fin de semana, HBO Max suma una de esas películas que se imponen por peso propio. Entre nominaciones y conversaciones en redes, el título vuelve a aparecer en todos lados y se mete en la lista de pendientes.
Disponible en HBO Max: la película que arrasó en los Globos de Oro y va por la gloria en los Oscar
HBO Max suma una de las películas más comentadas de la temporada: ideal para ver antes de la gala y llegar sin spoilers.
El fenómeno tiene algo de carrera contra el tiempo: mucha gente quiere llegar “con la tarea hecha” antes de la gala grande, pero sin fumarse horas de spoilers. Por eso, esta historia combina acción, drama y un pulso moderno que engancha y deja ganas de debatirla apenas terminan los créditos.
De qué trata Una batalla tras otra, el éxito de HBO Max
Una batalla tras otra sigue a Bob Ferguson, un exrevolucionario que intenta vivir en perfil bajo junto a su hija. Esa calma se rompe cuando ella desaparece y él queda obligado a volver sobre un pasado que nunca terminó de cicatrizar.
Para encontrarla, Bob recurre a un grupo de antiguos compañeros y se apoya en un líder experimentado, Sensei Sergio. En el camino, la película cruza persecuciones, decisiones límite y un clima de tensión que empuja al protagonista a enfrentar lo que evitó durante años.
HBO Max: tráiler de Una batalla tras otra
HBO Max: elenco de Una batalla tras otra
Leonardo DiCaprio
Sean Penn
Benicio del Toro
Regina Hall
Teyana Taylor
Chase Infiniti
