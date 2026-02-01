El cine argentino en alerta por la reforma laboral: qué dice el proyecto

El lunes reinicia el periodo de sesiones extraordinarias. De esta forma, la reforma laboral , que iba a debatirse a fin del año pasado, finalmente llega al Senado. Cuando se dio a conocer el proyecto, diversos sectores se mostraron alertas, entre ellos el cultural, pero ¿por qué? El artículo 195 propone derogar algunos puntos de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (N° 17.741). Esto implica un desfinanciamiento directo al cine argentino.

En tanto, el artículo 196 se refiere a la eliminación de gravámenes a los servicios de comunicación audiovisual, que financian organismos como el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fue creado en 1957 -bajo el nombre de Instituto Nacional de Cinematografía- para fomentar y regular la actividad cinematográfica del país. En 1968, llegó la Ley Nº 17.741 , donde el ente consolidó su rol. La misma fue modificada en 1994 dando lugar a la Ley Cine (Ley Nº 24.377) donde se originó el Fondo de Fomento, un mecanismo financiero para impulsar la industria. Este mismo tendrá su fin de aprobarse el artículo 195 de la reforma laboral.

“Hay partidas previstas para el INCAA. No hay un desfinanciamiento, sino un cambio de sistema”, declaró la senadora Patricia Bullrich en el Plenario de Trabajo y Presupuesto que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre. Sin embargo, el mismo ente sostiene que el Fondo es la “fuente de financiamiento clave”. La misma se compone por el 10% de la venta de entradas de cine, 10% de la comercialización de videogramas en soportes físicos y el 25% del total de las sumas percibidas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Sin su propia recaudación, el instituto queda 100% en manos del Estado.

“No hay ningún beneficio para el contribuyente, solo daño para la industria cinematográfica, que está tratando de sobrevivir como puede”, afirmó en diálogo con Ámbito Juan Schnitman, director e integrante del Colectivo de Cineastas. Si el Fondo de Fomento se elimina, ya no habrá impuestos para los aportes, pero ¿acaso significa un peso menos para el bolsillo del ciudadano? El proyecto no profundiza sobre esto, entonces la decisión estará en manos de las empresas.

“Su derogación supone un beneficio directo para el sector privado, en detrimento del financiamiento del audiovisual argentino, una industria que genera inversión directa e indirecta, empleo registrado de calidad y que, además, atrae inversiones internacionales”, agregó al respecto Vanesa Pagani, presidenta de Asociación De Productores Independientes De Medios Audiovisuales (APIMA) y miembro de la comisión directiva de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográfica de la Argentina.

“El presupuesto que le presentó el Poder Ejecutivo al INCAA hay 19.000 millones menos que lo que el instituto había determinado”, remarcó Daniel Pensa, productor y presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC). El ente público tiene un lugar en el presupuesto anual y también es receptor de partidas, sin embargo, ahora se convertirá en su única vía de financiación. De esta forma, el cine argentino sí dependerá de la plata del Estado. “Con los concursos y el dinero que están repartiendo hoy, quizás con una partida chica alcanza. Porque el dinero que está destinando el INCAA al fomento es una parte muy pequeña de lo que recauda”, analizó Schnitman.

Desde la asunción de Javier Milei, el Instituto realizó cambios, por ejemplo, se modificó la cuota de pantalla, se eliminó la "media de continuidad" -garante de continuidad en pantalla- y se disolvió el Comité de Precalificación. Esto último significa que hoy un proyecto puede ser financiado a través de concursos o del Comité de Películas Terminadas en el que, como indica su nombre, se presentan largometrajes ya realizados.

Fondo de Fomento: un mecanismo de financiamiento mundial

“Su eliminación no solo desfinancia al INCAA, sino que desarticula un esquema que funciona como un mecanismo de coinversión público-privada, ampliamente utilizado en el mundo”, explicó la Presidenta de APIMA. Más de 110 países del mundo cuentan con políticas que financian su industria cinematográfica. Entre ellos, se destaca España, que también tiene su ente, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). ¿Cómo se financia? En los Presupuestos Generales del Estado se provee anualmente de un Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual para atender las ayudas previstas en la Ley del Cine. Otro caso es Francia, que ofrece subvenciones a través del Centro Nacional del Cine.

En Latinoamérica, por ejemplo, está Brasil, que tiene una de las inversiones más grandes de la región, o Uruguay con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), que dio lugar a un programa que atrae productoras internacionales. “Están destruyendo algo que otros países se dan cuenta que es una herramienta potentísima para vender la marca país, para vender la industria, productos y cómo somos”, sostuvo el Presidente de la CAIC.

Uruguay cine Uruguay con la ACAU que dio lugar a un programa que atrae productoras internacionales.

Tampoco es necesario cruzar fronteras, ya que incluso en distintas partes de Argentina se intensificaron las medidas audiovisuales. Por ejemplo, Córdoba cuenta con su propio Fondo de Fomento (originado en 2016) y con un programa de Cash Rebate (reembolso en efectivo) del que se anunció su continuidad y expansión con una inversión de $12.000 millones para 2026 y 2027. Por otro lado, a principios de diciembre, la Provincia de Buenos Aires aprobó la nueva Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual en la que inauguró su Fondo de Fomento que tuvo un monto inicial de $675 millones.

“Más de 10 provincias están impulsando políticas públicas para atraer la producción audiovisual por el impacto económico que generan en inversión y creación de empleo, que tienen sentido si se complementan con medidas federales”, detalló Pagani. Jujuy, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Tucumán, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires son otros puntos del país que se posicionaron como destino fílmico y potenciaron su fomento audiovisual. “Que los senadores de esas provincias no actúen en forma coherente con las políticas llevadas a cabo en sus regiones es un grave error”, remarcó la Presidenta de APIMA.

El Fondo del INCAA en peligro de extinción

"Nos acercamos a esos senadores que todavía no tenían una postura firme o que no conocían estos artículos que derogan la asignación específica del Fondo de Fomento", compartió Pensa. El sector audiovisual estará presente el miércoles por la mañana en el recinto del Congreso para encabezar una conferencia de prensa para así remarcar su postura frente a la reforma laboral, pero también informar lo que implica la aprobación de estos artículos.

Además, los distintos espacios de la industria llamaron a movilizarse el miércoles 11 de febrero (día del tratamiento de la reforma) al mediodía en las puertas del Cine Gaumont. "Para el conjunto de las entidades del sector, esta medida significa la muerte del cine nacional tal como lo conocemos", expresaron a través de un comunicado que compartieron en redes sociales.

Embed - Espacio Audiovisual Nacional on Instagram: "Reforma Laboral: El Espacio Audiovisual Nacional (EAN) convoca a conferencia y movilización en Defensa del Cine Argentino El Espacio Audiovisual Nacional alerta ante la inclusión de los artículos 195 y 196 del proyecto de ley de reforma laboral -reenumerados como artículos 210 y 211 en el Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión- que, de aprobarse, implicarán el desfinanciamiento total del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La eliminación de las fuentes de financiamiento del INCAA representa, en los hechos, la desaparición del sistema de fomento al cine y al audiovisual argentino, con consecuencias irreversibles para la producción cultural, el trabajo de miles de profesionales del sector y la soberanía audiovisual del país. Para el conjunto de las entidades del sector, esta medida significa la muerte del cine nacional tal como lo conocemos. Resoluciones del Espacio Audiovisual Nacional Ante esta situación crítica, las organizaciones que integran el Espacio Audiovisual Nacional han resuelto: - Realizar una conferencia de prensa el miércoles 4 de febrero en el Congreso Nacional, coordinada junto a legisladores y legisladoras de distintas fuerzas políticas, para informar a la sociedad sobre el impacto de estos artículos y exigir su rechazo. - Llamar a la industria audiovisual nacional para movilizarse al Congreso, el miércoles 11 de febrero a las 12 horas desde el Cine Gaumont, día del tratamiento de la reforma de la ley que pretende incluir la derogación de los fondos para el cine nacional. El Espacio Audiovisual Nacional convoca a los medios de comunicación, a la comunidad cultural, a los trabajadores del sector audiovisual y al público en general a acompañar estas acciones en defensa del cine argentino, un patrimonio cultural, industrial y simbólico de la Nación. La conferencia de prensa se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del EAN. @apima.productorxs @argentoresnacional @cadicine_arg @caic.argentina @cappaudiovisual @colectivocine @dacdirectores @pcicine @rdi_cine" View this post on Instagram

Con la aprobación de un proyecto, se abren nuevas puertas, pero también se cierran otras. En el caso de que se incluyan estos artículos en la reforma laboral -reenumerados como 210 y 211 en el Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión- y la misma se sancione, aparecerá un nuevo interrogante en la escena de la industria audiovisual: ¿Qué lugar tendrá el cine argentino en el Estado? ¿Habrá cambios o todo se mantendrá igual? En realidad, el panorama será distinto e incierto sin un Fondo de Fomento.