El video clave del ataque a Thiago en Pinamar que podría dar un giro en la investigación

Las imágenes de una cámara de seguridad descartaron la hipótesis de una patota y revelaron que el adolescente de 16 años fue golpeado por uno de sus amigos.

El adolescente de 16 años permanece internado en grave estado tras el violento episodio ocurrido en el muelle de Pinamar.

La investigación por la agresión que dejó internado a Thiago , el adolescente de 16 años que pasaba sus vacaciones en Pinamar, dio un giro determinante tras la aparición de un video de las cámaras de seguridad que permitió reconstruir la secuencia real del ataque y desmentir el primer relato que hablaba de un asalto cometido por una patota.

Las imágenes, analizadas por la fiscalía junto al sistema de monitoreo municipal, resultaron claves para establecer qué ocurrió durante la madrugada del sábado. Según confirmaron los investigadores, el registro fílmico mostró que en el lugar del hecho no intervinieron terceros ajenos al grupo y que la agresión no fue producto de un intento de robo, como se sostuvo en un primer momento.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, en la escena solo estaban Thiago y dos amigos con los que había viajado a la ciudad balnearia. El adolescente habría sido golpeado por uno de ellos , de 17 años, mientras que el otro, de 14, presenció el ataque sin intervenir.

El episodio ocurrió alrededor de las 5:30 en el estacionamiento del muelle , a pocos metros del centro de Pinamar. Los tres adolescentes habían acompañado a los padres de Thiago a pescar, pero decidieron quedarse dentro del auto mientras los adultos se dirigían al muelle.

Más tarde, según la investigación, los dos amigos se trasladaron al centro de la ciudad, donde habrían consumido alcohol , y luego regresaron al lugar donde se encontraba Thiago. Fue allí donde se produjo la agresión que derivó en su internación.

Las contradicciones que encendieron las alertas

Con el avance de la investigación, la Sub DDI de Pinamar detectó contradicciones entre los relatos de los jóvenes y las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona. Las descripciones de los presuntos agresores no coincidían y los testimonios presentaban diferencias significativas.

Ante ese escenario, los dos menores que acompañaban a Thiago terminaron confesando que no existió ningún ataque de terceros. Según confirmaron fuentes del caso, reconocieron que uno de los amigos, el de 17 años, fue quien golpeó a Thiago tras un altercado entre ambos.

Por este motivo, la Policía detuvo al adolescente señalado como agresor, quien será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

Qué dijo el padre de Thiago tras conocer la verdad

Sebastián, el padre de Thiago, expresó su angustia y decepción luego de enterarse de lo ocurrido. “Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, afirmó en diálogo con Crónica TV.

Además, relató cómo se desencadenó la agresión: “Estaban jugando de mano y el otro (el menor de 17 años) se calentó y le pegó a mi hijo”. El hombre también contó que habló directamente con el agresor: “Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”.

Cuál es el estado de salud de Thiago

Tras el ataque, Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde permaneció internado hasta la tarde del sábado. Luego, debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para recibir atención especializada.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense informaron que el adolescente presenta un hematoma cerebral no quirúrgico. Antes de que la causa diera un giro, su madre, Lucía, había descrito la gravedad del estado de su hijo: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.

La mujer también reconstruyó cómo fue la última vez que lo vio antes del ataque y el dramático momento en que lo encontró herido en el estacionamiento del muelle.