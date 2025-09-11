Acuerdo salarial para camioneros: tendrá aumentos de alrededor de 1% mensual y suma extraordinaria

El convenio contempla un incremento salarial escalonado de 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.

El convenio salarial firmado entre gremios y empresas contempla incrementos mensuales y una suma única, además de una revisión del acuerdo en diciembre para evaluar futuras actualizaciones.

El Ministerio de Capital Humano , a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , confirmó este jueves que se alcanzó un acuerdo salarial entre representantes gremiales y empresariales del sector de Camioneros , que busca garantizar la estabilidad económica de los trabajadores y consolidar un mercado laboral sólido.

Según lo informado por la cartera, el convenio contempla un incremento salarial escalonado : 1,2% en septiembre , 1,1% en octubre y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero .

A esto se suma una suma no remunerativa de $25.000 , que se abonará por única vez en septiembre y que se incorporará a los salarios básicos con un valor de $22.000 a partir de octubre . Estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de alta inflación y presión sobre los salarios.

El Ministerio destacó que las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar posibles actualizaciones de los convenios colectivos de trabajo , reafirmando la intención de mantener un diálogo permanente entre sindicatos y empleadores.

En ese sentido, el acuerdo refleja un compromiso de participación activa de todos los sectores involucrados, con el objetivo de sostener la competitividad del sector y garantizar condiciones laborales justas para los camioneros.

El impacto del acuerdo será directo sobre los más de 50.000 trabajadores del transporte de cargas que integran el sindicato de Camioneros, y se espera que también influya en el funcionamiento de la logística nacional, dado el rol estratégico de este sector en la cadena de suministro.

Los aumentos escalonados y la suma extraordinaria buscan compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores durante los últimos meses y generar certidumbre sobre los próximos meses del año.