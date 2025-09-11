El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmó este jueves que se alcanzó un acuerdo salarial entre representantes gremiales y empresariales del sector de Camioneros, que busca garantizar la estabilidad económica de los trabajadores y consolidar un mercado laboral sólido.
Acuerdo salarial para camioneros: tendrá aumentos de alrededor de 1% mensual y suma extraordinaria
El convenio contempla un incremento salarial escalonado de 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.
-
El Gobierno vetó la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)
-
Luego del veto, el Gobierno aseguró que "el 100% de los nuevos residentes del Garrahan eligió la Beca Institución"
Según lo informado por la cartera, el convenio contempla un incremento salarial escalonado: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.
A esto se suma una suma no remunerativa de $25.000, que se abonará por única vez en septiembre y que se incorporará a los salarios básicos con un valor de $22.000 a partir de octubre. Estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de alta inflación y presión sobre los salarios.
Nueva reunión en diciembre
El Ministerio destacó que las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar posibles actualizaciones de los convenios colectivos de trabajo, reafirmando la intención de mantener un diálogo permanente entre sindicatos y empleadores.
En ese sentido, el acuerdo refleja un compromiso de participación activa de todos los sectores involucrados, con el objetivo de sostener la competitividad del sector y garantizar condiciones laborales justas para los camioneros.
El impacto del acuerdo será directo sobre los más de 50.000 trabajadores del transporte de cargas que integran el sindicato de Camioneros, y se espera que también influya en el funcionamiento de la logística nacional, dado el rol estratégico de este sector en la cadena de suministro.
Los aumentos escalonados y la suma extraordinaria buscan compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores durante los últimos meses y generar certidumbre sobre los próximos meses del año.
Dejá tu comentario