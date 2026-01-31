Paro de trenes: La Fraternidad evalúa una medida de fuerza para el jueves 5 de febrero + Seguir en









Desde el gremio que lidera Omar Maturano, afirmaron que, de no llegar a un acuerdo, confirmarán la medida el próximo lunes.

El sindicato espera por una nueva oferta del Gobierno. Mariano Fuchila

El sindicato de La Fraternidad advirtió que evalúa llevar adelante un paro de trenes el próximo jueves 5 de febrero. Según confirmaron desde el gremio, la medida de fuerza estará supeditada a una mejor oferta salarial del Gobierno y podría oficializarse a partir del lunes.

El 27 de enero pasado, La Fraternidad había anunciado un acuerdo de recomposición salarial con las empresas FerroExpreso Pampeano S.A. (FEPSA), Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferrosur Roca.. El mismo consistía en la adhisión de una suma no remunerativa del 4% a pagar con los haberes de enero, otra del 6% a abonarse en febrero y un 8% de aumento a partir de marzo. En ese mismo sentido, se estableció el 15 de abril como fecha para cerrar el período paritario.

El último paro de trenes había anunciado para el 18 de diciembre del 2025 y tenía previsto extenderse 24 horas, pero fue suspendido luego de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria y obligue a las partes a retomar las negociaciones paritarias. Durante el año, La Fraternidad había tomado otras medidas de fuerza pero en protesta por el estado de las vías. Así fue que definieron transitar a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, provocando demoras y cancelaciones.

En una entrevista reciente, el titular del sindicato, Omar Maturano, aseguró que desde el cambio de gestión “perdimos aproximadamente un 35% del salario". “No sabemos con quién hablar, con quién discutir, porque cada tres meses o seis meses nos cambian la gente que está a cargo del ferrocarril”, agregó entrevistado por Sonido Gremial.

Omar Maturano La Fraternidad Maturano pide una mejor oferta paritaria para trabajadores ferroviarios. Secretaría de Transporte: cambios en la dirección de los trenes El Gobierno formalizó una nueva estructura de conducción de Trenes Argentinos, en simultáneo con el recambio en la Secretaría de Transporte. A través de actas de directorio, se confirmaron cambios en las máximas autoridades de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, tras la salida de funcionarios designados a mediados de 2025.

El reordenamiento se produjo luego de la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte, reemplazado por el arquitecto Fernando Hermann, y se extendió a las presidencias de las principales operadoras estatales. En ese marco, dejaron sus cargos Gerardo Boschín, al frente de SOFSE, y Leonardo Comperatore, titular de ADIF, ambos incorporados a la gestión durante el año pasado. En reemplazo de los funcionarios salientes, el Gobierno designó a Sebastián Giorgetti como presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), la empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Giorgetti se desempeñaba hasta ahora como gerente general operativo y administrativo y cuenta con una trayectoria de 30 años en el sector ferroviario, iniciada en 1995 en la Línea Sarmiento. Por su parte, Fabián González asumió la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), organismo encargado de la administración, planificación y ejecución de obras ferroviarias. Abogado y ex conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, González ya integraba el directorio de la empresa y durante 2025 ocupó el cargo de secretario general de SOFSE.

