Gabinete económico analizó impacto del IFE y estima creación de 300.000 empleos con Plan Potenciar

Raverta afirmó: “La crisis económica que vivimos en estos últimos 4 años dejó a millones de argentinos afuera de la posibilidad de trabajo y salario digno. Nosotros vamos a trabajar para incorporar a todos, porque no hay una Argentina que se desarrolle sin que se desarrollen sus familias y no hay familias que se desarrollen si no hay una política de Estado que desarrolle a la Argentina”.

El Plan Potenciar Trabajo fue otro de los puntos importantes de la reunión del Gabinete Económico. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, expresó: “Pusimos en marcha el plan que, básicamente, apunta a la mano de obra intensiva en cinco sectores: construcción; producción de alimentos; textil; la economía del cuidado que son las personas que cuidan a otras personas; y reciclado. En esos cinco sectores productivos vinculamos el plan social con el trabajo”. Además, agregó que se apunta a crear 300.000 puestos de trabajo mediante las diferentes herramientas del plan.

Arroyo también explicó los alcances de los cambios producidos en las cuentas de los beneficiarios de planes sociales: “Agregamos algo muy importante, que es un cambio en las cuentas del Banco Nación: las personas con planes, que son casi 600.000, vienen cobrando con las tarjetas del banco, pero las cuentas estaban a nombre del ministerio y no de las personas. Ahora van a pasar a tener una caja de ahorro a su nombre, lo que les permitirá aumentar ingresos. O sea que si alguien tiene un plan social y además hace changas y le pagan con un cheque, lo puede depositar en la cuenta o si lo contratan para una tarea particular, le pueden transferir directamente a su cuenta”.

Del encuentro de Gabinete Económico también participaron el secretario de Política Económica, Haroldo Montagú; y la jefa de asesores del ministerio de Economía, Melina Mallamace.