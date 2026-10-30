En medio de la interna del Congreso, Martín Menem marca la cancha: "El único candidato es Javier Milei" + Agregar ámbito en









El titular de Diputados aseguró que su mirada "es unánime". La guerra fría que sostiene Bullrich con Milei llevó a que el Presidente se mostrara con una senadora.

Martín Menem es el representante legislativo de Karina Milei en Diputados.

Las definiciones para las elecciones 2027 aún parecen lejanas para todos los partidos. Sin embargo, nadie, ni siquiera el oficialismo, quiere perder terreno para concretar definiciones. Así fue que Martín Menem ratificó su posición a favor de una candidatura única de Javier Milei, en un mensaje velado hacia la interna con destino a Patricia Bullrich.

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La declaración ocurrió este jueves, en plena sesión del Senado, en una charla con estudiantes de la Fundacion Universitaria Rio de la Plata. Allí Menem fue tajante: "El único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei". El titular de la Cámara baja planteó que esa postura "es unánime" en el partido y que el liderazgo del actual Presidente de la Nación debería ser “aprovechado por todos los argentinos y no solamente por La Libertad Avanza”.

“Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible. No va a haber un fenómeno de un outsider como pasó en la Argentina, ni en el momento en que ocurrió y todos los condimentos que tiene”, insistió, en un encuentro que tuvo lugar precisamente en la Cámara de Diputados, en donde también elogió "su nivel académico, su nivel intelectual, lo que genera... La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como Presidente”.

Los comentarios de Menem ocurren en simultáneo con una serie de insinuaciones de Patricia Bullrich, que nuevamente se diferenció del mandatario nacional al reconocer el triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil. El conflicto también se materializa dentro del Congreso, en donde los aliados al oficialismo apuntan a la exministra de Seguridad como la encargada de paralizar la designación de Nadia Márquez, la senadora de mayor confianza de Karina Milei, como titular de la Comisión de Acuerdos que quedó acéfala tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. Desde ese momento, no hubo más avances en pliegos judiciales ni diplomáticos.

Patricia Bullrich y Nadia Márquez. Precisamente, Javier Milei protagonizará un encuentro con Nadia Márquez, en la provincia de Neuquén, en donde se inaugurará una iglesia evangélica vinculada al padre de la senadora, quien también es pastora.

Congreso: el rol del bullrichismo Bullrich no solo cedió ante sus aliados durante el debate de la Ley de Salud Mental para conseguir los votos necesarios, sino que también negoció las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, que deberán ser ratificadas en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. En la Cámara baja, además, los legisladores que responden a la senadora fueron protagonistas de las negociaciones que recortaron los proyectos originales. La cordobesa Laura Rodríguez Machado encabezó las gestiones por la Ley de Discapacidad y logró que el texto consiguiera una aprobación casi unánime en el recinto. En tanto, Silvana Giudici negoció mano a mano con la Rosada los cambios de la ley de Malvinas que habían sido pedidos por los aliados y fue el bullrichista Damián Arabia quien defendió, a viva voz, las modificaciones durante el debate en comisión.