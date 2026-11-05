Mientras Patricia Bullrich eleva su perfil, el Gobierno vuelve a mostrarse con Nadia Márquez

Mientras la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, continúa desmarcándose del Ejecutivo, el Gobierno volvió a mostrarse junto a la senadora Nadia Márquez , quien suena puertas adentro como una posible candidata a vicepresidenta de cara a 2027.

El miércoles por la noche, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compartieron un evento con la senadora y 100 profesionales de Neuquén y Salta en el marco de la Jornada de Gestión Pública y Legislativa, que tuvo como anfitriona a Márquez.

Durante su intervención, Karina Milei, destacó el crecimiento del espacio y el trabajo territorial: “Cada reunión somos más los que nos vamos juntando, la gente se va sumando. La verdad es una satisfacción enorme para mí. Nosotros hacemos una parte, pero también necesitamos de la gente que nos acompañe, de los equipos que trabajen, de la gente que haga territorio, de la gente que lleve las ideas al vecino, al amigo. Como yo siempre digo, con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón y vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina”.

Por su parte, Márquez expresó: “Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país, fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei”.

La jornada contó con la participación de los senadores nacionales Pablo Cervi, Emilia Orozco y Guzmán Coraita, y de los diputados nacionales Gastón Riesco, Silvana Giudici, Carlos Zapata y Julio Moreno Ovalle. La agenda incluyó como expositores a Federico Sturzenegger, ministerio de Desregulación y Transformación del Estado; Javier Gravier, vocero presidencial; Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, entre otros.

La mesa política de Bullrich y el viaje de Milei a Neuquén

El encuentro se da en momentos en los que Patricia Bullrich elige jugar su propio juego, con posteos sugestivos en las redes sociales en los que, entre otras cosas, se muestra acompañada por su propia mesa política. La relación entre la senadora y Javier Milei atraviesa una nueva etapa de tensión. La reunión que la senadora mantuvo el martes con dirigentes de su espacio -luego de que se cancelara la mesa política en Casa Rosada- fue una nueva señal. Aunque desde su entorno aclararon que se trató de un encuentro de trabajo habitual, la difusión de una fotografía junto a legisladores nacionales y referentes de su confianza volvió a poner en evidencia la existencia de un sector con identidad propia dentro del oficialismo.

Linda reunión con el equipo pic.twitter.com/CZmRGiuPS8 — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) November 3, 2026

El grupo incluye a unos 15 diputados nacionales que llegaron a sus bancas vinculados a la campaña presidencial de Bullrich, además de dirigentes con representación en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La convocatoria no estuvo acompañada de un anuncio de ruptura ni de una decisión de abandonar el bloque, pero sí de un reclamo por modificar las formas de conducción del espacio.

En el entorno de la senadora cuestionan el verticalismo de la gestión y sostienen que las principales definiciones se toman sin debate previo con los legisladores que después deben defenderlas en el Congreso.

Bullrich viene exponiendo diferencias sobre distintos aspectos de la gestión y en las últimas semanas volvió a marcar posiciones propias en asuntos que incomodan al oficialismo. La discusión sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas fue uno de los episodios más recientes. Tras el anuncio de medidas de alivio impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, la senadora destacó que venía reclamando respuestas para un sector afectado por las dificultades económicas.

En tanto, el presidente Javier Milei viajó el sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, encabezada por Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez. Representa una ratificación hacia la legisladora, una de las dirigentes de mayor confianza de Karina Milei en la Cámara alta. Además de ellas dos, estuvieron presentes Martín Menem, el gobernador Rolando Figueroa y una decena de diputados oficialistas.

Javier Milei viajó el sábado a Neuquén.

En su presentación en el auditorio, Milei destacó que se trata del templo más antiguo de la provincia y el aporte que le dio "bienestar a su comunidad", como una clínica y una escuela. El Presidente remarcó la visita al país del Papa León XIV, cuya mención fue aplaudida por el público presente a pesar de tratarse de otro credo, los valores judeocristianos y su postura de "moral como política de Estado": "Tomamos medidas desde lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente, como nos ha acostumbrado la política tradicional".