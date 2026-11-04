La fuerte respuesta de Patricia Bullrich al posteo de Cristina Kirchner sobre las elecciones en EEUU

La Senadora de La Libertad Avanza citó un posteo de la expresidenta en el que celebraba los resultados de las elecciones legislativas en EEUU. Allí le contestó haciendo alusión a la condena que cumple la referente del peronismo.

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) , Patricia Bullrich , lanzó una respuesta contra Cristina Kirchner después de que la expresidenta celebrara los resultados de las elecciones legislativas de Estados Unidos , que representaron un revés para el oficialismo de Donald Trump . La legisladora utilizó una breve frase en inglés para hacer alusión a la condena que cumple la exmandataria por la Causa Vialidad .

“Freedom is beatiful” , escribió la exministra de Seguridad al citar la publicación de Cristina en la red social X , el cualse traduce como "la libertad es hermosa" . El mensaje, que buscó expresar que la libertad es hermosa, fue interpretado como una referencia a la situación judicial de la referente peronista.

El cruce ocurrió en medio de un escenario de tensiones dentro del oficialismo nacional, donde Bullrich comenzó a manifestar diferencias con algunos aspectos de la c onducción política de Javier Milei , aunque mantiene su pertenencia al bloque libertario en el Senado.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionó a los resultados de las elecciones de medio término estadounidenses mediante una publicación breve en sus redes sociales.

“Beautiful morning!!! ”, escribió, una expresión que significa “¡Hermosa mañana!” y que fue difundida después de conocerse los resultados electorales adversos para el espacio de Donald Trump .

El mensaje estuvo vinculado con las declaraciones que la exmandataria realizó días antes en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post. Durante esa conversación, la referente peronista anticipó que los republicanos podían sufrir una derrota en las elecciones legislativas y consideró que ese escenario representaría una señal favorable para las fuerzas progresistas.

Además, cuestionó el alineamiento internacional del presidente Javier Milei con la administración de Trump, una relación que constituye uno de los principales ejes de la política exterior del Gobierno argentino.

La publicación de la expresidenta motivó la respuesta de Patricia Bullrich, quien aprovechó el intercambio para recordar indirectamente la condena dictada contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

Cristina celebró lso resultados electorales en EEUU. Archivo

Las diferencias entre Patricia Bullrich y Javier Milei

El enfrentamiento con Cristina Kirchner se produjo mientras Patricia Bullrich atraviesa una etapa de diferencias con sectores del Gobierno nacional. La senadora, que preside el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, mantuvo el martes una reunión con dirigentes de su espacio político después de que se cancelara un encuentro de la mesa política en la Casa Rosada.

Desde su entorno aclararon que se trató de una reunión de trabajo habitual. Sin embargo, la difusión de una fotografía junto a legisladores nacionales y dirigentes de su confianza volvió a instalar las versiones sobre la existencia de un sector con posiciones propias dentro del oficialismo.

El grupo reúne a aproximadamente 15 diputados nacionales vinculados con la campaña presidencial que Bullrich encabezó antes de incorporarse a la alianza con Milei, además de referentes con presencia en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Aunque no se anunció ninguna ruptura, en el entorno de la legisladora comenzaron a expresar cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del oficialismo.

Uno de los principales reclamos apunta al verticalismo en la toma de decisiones y a la falta de instancias de discusión con los legisladores que posteriormente deben defender las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso.

Las diferencias también quedaron expuestas durante el debate sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara medidas de alivio para el sector, Bullrich destacó que venía reclamando respuestas frente a las dificultades económicas que atravesaban numerosas empresas.

Dentro del Gobierno, esa intervención fue interpretada como un intento de marcar una posición propia y señalar demoras en la implementación de medidas oficiales.

El malestar en Casa Rosada y el futuro de Bullrich en el oficialismo

Las diferencias entre la senadora y el Gobierno también generaron inquietud entre funcionarios cercanos al Presidente. Según las versiones que circulan dentro del oficialismo, el malestar no se limita a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sino que también alcanza a otros integrantes del Ejecutivo que cuestionan las intervenciones públicas de Bullrich.

Durante la última reunión de Gabinete, Javier Milei pidió evitar conflictos internos que consideró innecesarios, una advertencia que algunos funcionarios relacionaron con los recientes cruces dentro del espacio. Sin embargo, desde el sector de Bullrich negaron que la legisladora recibiera un reproche directo del mandatario.

También recordaron que, durante un encuentro en la quinta de Olivos, la senadora le había anticipado al Presidente que mantendría su manera de actuar y expresar sus posiciones. La discusión adquiere relevancia por el lugar que ocupa Bullrich dentro del Congreso.

Además de conducir el bloque libertario en el Senado, la exministra conserva vínculos políticos con diputados nacionales que responden a su liderazgo. Por ese motivo, un eventual deterioro de su relación con la Casa Rosada podría complicar la coordinación legislativa del oficialismo, que necesita mantener acuerdos para avanzar con sus proyectos.

Bullrich y Milei afrontan una relación conflictiva. Archivo

No obstante, hasta el momento no existe una decisión formal de modificar la conducción del bloque ni señales concretas de una ruptura. En el entorno de la senadora sostienen que una salida del oficialismo resultaría perjudicial para ambas partes y que el objetivo es discutir los mecanismos de conducción sin abandonar el proyecto político.

Bullrich también se diferenció de Milei por las elecciones de Brasil

Otro episodio que expuso las diferencias entre Patricia Bullrich y Javier Milei fue su posicionamiento frente a las elecciones presidenciales de Brasil. Después de que Luiz Inácio Lula da Silva consiguiera la reelección frente a Flávio Bolsonaro, la senadora reconoció públicamente el resultado electoral y destacó la importancia de respetar la voluntad popular.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", publicó la exministra. La declaración marcó una posición distinta de la que expresó Milei frente al triunfo del mandatario brasileño, con quien mantiene profundas diferencias políticas.

Bullrich también se refirió a la situación de Flávio Bolsonaro y cuestionó la utilización de los procesos judiciales como herramienta de disputa política: "Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia".

De esta manera, la senadora volvió a exponer posiciones propias dentro del oficialismo, aunque sin anunciar cambios en su pertenencia a La Libertad Avanza. En ese contexto, su respuesta a Cristina Kirchner por las elecciones estadounidenses volvió a colocarla en el centro de la discusión política, esta vez mediante una referencia a la condena de la expresidenta en la Causa Vialidad.