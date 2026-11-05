Ante los embates de Karina Milei en el Senado, Patricia Bullrich redobla la apuesta

Mientras la hermana del Presidente se muestra con la senadora Nadia Márquez, quien suena como su candidata para desplazarla de la jefatura del bloque oficialista, la exministra de Seguridad redobla la apuesta. Se muestra con su tropa y le baja el precio a la neuquina: “Si la ponen, no les sale un proyecto más”. Su lectura sobre la derrota de Donald Trump.

Mientras Karina Milei se muestra con la senadora Nadia Márquez , quien suena como su candidata para desplazar a Patricia Bullrich de la jefatura del bloque oficialista en el Senado , la exministra de Seguridad redobla la apuesta. Se muestra con su tropa y le baja el precio a la neuquina . La derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término, ¿ilusiona a la senadora ?

Parafraseando al presidente Javier Milei, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, ve una curva y acelera. Pese a que en los últimos días Karina Milei hizo trascender su descontento con la exministra de Seguridad por hacer públicas sus diferencias con la mesa chica de LLA, Bullrich no calla .

De hecho, esta semana, redobló la apuesta. Subió una foto con los diputados y referentes que le responden. La imagen de las reuniones –que no se venían difundiendo pese a que existen desde siempre– no fue inocente. “Demuestra que en Diputados somos 15, que no nos subestimen”, dijo uno de los integrantes de la foto a este medio .

¿Qué quisieron transmitir? “Esto somos, acá estamos. Es un principio de conversación, una manera de decir: ‘No nos lleven como chicos a la escuela’”, respondieron . Es que, a diferencia del Senado, donde es Bullrich la que maneja las negociaciones con los aliados para hacerse de los votos –lo que significa que los textos que emanan de la Rosada sufren cambios significativos– es una dinámica que no se produce en Diputados.

En la Cámara que conduce Martín Menem, el método es muy distinto. “No hay debates sobre los temas” , asegura un bullrichista que ocupa una banca. “Dan por hecho que acompañamos los proyectos, te mandan los dictámenes, y los tenés que firmar”, dijo esa misma fuente. Una excepción fue, quizás, el proyecto de Discapacidad, en el que la bullrichista Laura Rodríguez Machado se despegó de la versión del Presupuesto y avanzó en un sentido opuesto , logró aprobar una “propuesta superadora”. ¿Le jugó a favor que, de un lado de la interna estaba Santiago Caputo y, del otro, los Menem y Karina Milei?

Pero si se hace zoom en la foto, el mensaje es más profundo. “Por ahora no me pidieron romper el bloque”, dice Bullrich al ser consultada por su entorno. Lo mismo dicen los diputados que le responden. “No es algo que estemos pensando”, aseguró uno de ellos a Ámbito. Ahora bien, el futuro de Milei podría estar en manos de esos 15 diputados por dos cuestiones.

Sin ellos, Milei pierde el tercio que necesita en Diputados para insistir con un veto presidencial pero, sobre todo, para frenar cualquier intento de juicio político que impulse la oposición.

La lectura de Bullrich sobre la derrota de Trump

Desde hace tiempo la exministra de Seguridad huele que “no todo marcha acorde al plan”. Y ya no solo lo plantea en privado, sino también en público. Se volvió una “costumbre” desde forzó a Manuel Adorni a que hiciera pública su declaración jurada, cuando era jefe de Gabinete y se lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito.

De hecho, no dudó en hacerse propio el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, esta semana, sobre el alivio para las pymes, y el freno de los embargos. Para Bullrich, los que integran la mesa política tienen poco contacto con la realidad. Y ese era un tema que ella asegura venir advirtiendo desde hace un año. "No tienen sensibilidad", describió un bullrichista.

El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde.



Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas.… https://t.co/atgP4azuZP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 3, 2026

Para colmo, la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, de alguna manera le da la razón a Bullrich. Si hay dos temas sobre los que viene alertando (y despegándose) son: la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por un lado. Y sobre los insultos y maltratos de Milei hacia la prensa pero también hacia otros presidentes por otro.

"Yo tengo mis razones para pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo", dijo meses atrás, cuando Milei viajó a Brasil e insultó a su par Inácio Lula Da SIlva.

“Pasó un límite”, remarcó cuando el Presidente mandó a la hoguera a los periodistas que cubrieron el Caso $LIBRA. Pero también “se metió” con el modelo económico, al señalar que los “beneficios” de la economía no llegan a los distintos sectores a igual velocidad.

¿Por qué perdió Trump? La senadora responde que los motivos fueron tres: el rol del ICE, el costo de vida y los maltratos de Trump: imposible no hacer un paralelismo entre los dos últimos motivos que enumera y lo que señala en la Argentina.

Bullrich redobla la apuesta y se sigue diferenciando de la gestión libertaria. Senado

En el entorno de la exministra de Seguridad no están tan seguros que Milei será reelecto el año próximo. “Los experimentos con outsiders funcionan una vez”, describió alguien que frecuenta a la senadora. La lectura que hace esa misma fuente es que a las sociedades “las agobia vivir en conflicto permanente”. Y que, al final del día, los votantes no se definen por cuestiones como la “batalla cultural” sino que toman parámetros más sencillos: el bolsillo, la seguridad. ¿Será que el bullrichismo se ilusiona con un "mileísmo sin Milei"?

Karina le pone un límite a Bullrich

Karina Milei empieza a mover sus fichas. Primero, lo hizo a través de Menem, quien en un discurso que dio a fin de mes en una charla organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) señaló que "no hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia". Remarcó que existe una postura unánime dentro de La Libertad Avanza respecto al liderazgo de Milei. Mensaje para Bullrich, que deja trascender que no descarta dar la pelea por la presidencia el año que viene.

Pero además, en el Senado, son cada vez más frecuentes los rumores de que Karina Milei intenta desplazarla de la jefatura del bloque. Y poner en su lugar a la neuquina Nadia Márquez, una de las principales espadas legislativas de los hermanos Milei. Fue la candidata de la secretaria general de Presidencia para que asuma frente a la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales, tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto; Bullrich lo impidió. Y la silla sigue vacante.

A la foto de la semana pasada, en Neuquén, donde el Presidente y su hermana se mostraron junto a Márquez en la inauguración del nuevo templo de su padre, el pastor Hugo Márquez, se le sumó un nuevo retrato.

Este miércoles, en la Cámara baja, una vez más, La Libertad Avanza hizo uso de las instalaciones para llevar adelante un encuentro partidario. Karina Milei y Martín Menem encabezaron una jornada de formación legislativa con Nadia Márquez “como anfitriona”. Raro. La senadora es anfitriona de un evento que se celebra en el anexo de la Cámara de Diputados. Como sea, las autoridades del partido se las ingenian para subirle el perfil a la neuquina.

Bullrich se toma con humor los rumores del supuesto desplazamiento. “Que me saquen…”, le dice a quienes la rodean. Y remata: “Si la ponen a ella (Nadia Márquez), no les sale un proyecto más”.

Mientras tanto, la exministra se las ingenia para seguir acumulando capital y ver de qué manera lo usa el año que viene, cuando se ponga en marcha el operativo para que Milei sea reelecto presidente.