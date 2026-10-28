Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Javier Milei: reconoció la victoria de Lula da Silva y pidió no perseguir a la oposición + Agregar ámbito en









La jefa del bloque de senadores libertarios publicó un posteo en sus redes sociales, en el que saluda al pueblo de Brasil y reconoce la victoria del líder el PT.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza. Mariano Fuchila

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse de Javier Milei y reconoció en sus redes sociales el resultado electoral de Brasil, que dio como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva.

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"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", publicó la exministra.

Además, sostuvo: "Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia".

La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia.



Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2026 Mientras Patricia Bullrich se sigue desmarcando, Javier Milei se muestra con otra senadora que suena como vice En la previa a la visita del Papa, el presidente Javier Milei viaja a Neuquén para participar de la inauguración de un mega templo evangélico que pertenece a la familia de la senadora Nadia Márquez, una de las libertarias que figura como posible compañera de fórmula del mandatario en las elecciones del año que viene. La foto se produce en medio de otra interna entre Patricia Bullrich y Karina Milei, en la que la pastora quedó ubicada en el centro de la escena.

Este sábado a las 19 inaugura el nuevo templo de la iglesia Jesús es Rey, que lidera Hugo Márquez, padre de la senadora y una de las principales espadas de Karina Milei en la Cámara alta. La inauguración se produce en el marco del día nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

La inauguración del edificio, que comenzó a construirse hace 15 años en la capital de la provincia patagónica, no pasará desapercibida. Y no solo porque se trata de un mega templo –ubicado frente a la terminal de ómnibus de esa ciudad- que tiene capacidad para 4000 personas que según la familia Márquez se financió en un 100% con el diezmo y las ofrendas de sus seguidores. Sino porque asistirán autoridades de la ciudad, de la provincia y de la Nación. En las últimas horas, se confirmó que los Milei viajarán al que se convertirá en el templo de los Bautistas más grande de la Patagonia. También asistirá el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y un grupo de diputados y senadores del partido violeta.