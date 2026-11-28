Ada Colau bailó "callaíta" de Bad Bunny, luego de su cruce con Alberto Núñez Feijóo en el debate presidencial + Agregar ámbito en









La líder de Frente Amplio bailó la canción en una discoteca de Madrid. El momento despertó la opinión pública luego de que fuera señalada por "guardar silencio" ante una acción del presidente Sánchez que no cayó bien.

Muchos vieron el momento como un guiño al cruce con Feijóo. Captura

La líder española del Frente Amplio Ada Colau fue vista bailando "callaíta", un tema del artista Bad Bunny, como previa de las elecciones en España que se llevarán a cabo este domingo 29 de noviembre. El hecho despertó la opinión pública, luego de la polémica desatada en el debate presidencial, cuando su oponente Alberto Núñez Feijóo la acusó de hipócrita por haber quedado "calladita" por una conducta del presidente Pedro Sánchez.





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Las palabras de Feijóo fueron: "Y usted calladita", en referencia a cuando Sánchez "huyó" de la región de Paiporta durante una visita a la región valenciana luego de lluvias torrenciales que dejaron al menos 233 fallecidos.

Ada Colau bailó "callaíta" de Bad Bunny, luego de su cruce con Alberto Núñez Feijóo en el debate presidencial Colau también fue señalada como corrupta tras el tenso momento en el debate. Sin embargo, en las últimas horas fue vista bailando en una discoteca de Madrid y ese momento fue capturado cuando sonaba la canción de Bad Bunny.

Colau bailó en una discoteca de Madrid. @ganarymas "Y usted calladita": el tenso momento de Alberto Núñez Feijóo con Ada Colau durante el debate electoral en España De cara a las elecciones presidenciales en España, un momento tenso fue registrado en las últimas horas. El candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo acusó con el dedo índice a la líder del Frente Amplio Ada Colau de haber estado "calladita" cuando el presidente Pedro Sánchez "huyó" de la región de Paiporta durante una visita a la región valenciana luego de lluvias torrenciales que dejaron al menos 233 fallecidos.

Todo comenzó cuando Colau le reprochó a Feijóo que mantiene como diputado al que era entonces presidente de la región valenciana, Carlos Mazón (PP), cuyo entorno es investigado por no haber avisado a la población con suficiente antelación de la llegada de las lluvias. Sánchez, que salió en defensa de Colau durante el debate, consideró hoy que la expresión de Feijóo refleja el "machismo" y "paternalismo" del líder del PP.

"Colau, que lleva ocho años gobernando con el PSOE, primero con Pablo Iglesias y después con Yolanda Díaz ha estado calladita. Han estado calladitos todos los de Sumar, Frente Amplio, frente estrecho, como se quieran llamar durante todos estos años de corrupción", reafirmó hoy Feijóo en cita con agencia ANSA.