Inflación de abril: con fuertes críticas, la reacción opositora fue inmediata

Tres referentes de Juntos por el Cambio apuntaron directamente contra el presidente, Alberto Fernández, que esta semana opinó que existía "inflación psicológica" porque "no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante". En ese sentido, la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, ironizó: "La inflación 'psicológica' de abril fue de 8,4 %. Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos".