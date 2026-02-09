Cambios en Nucleoeléctrica: así queda el directorio tras la renuncia de Demian Reidel + Seguir en









Demian Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica tras denuncias por sobreprecios e irregularidades. El Gobierno designó a Juan Martín Campos y definió un nuevo directorio.

Juan Martín Campos fue designado como nuevo presidente de la compañía, mientras que Martín Porro asumirá el cargo de vicepresidente.

Demian Reidel presentó su renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares del país, en medio de investigaciones y denuncias que cuestionan su gestión. La dimisión fue confirmada por fuentes oficiales y se produce tras una serie de señalamientos vinculados a presuntas irregularidades en contratos y manejo de recursos.

El funcionario, que había asumido el cargo en abril de 2025, era considerado uno de los colaboradores cercanos al presidente Javier Milei dentro de la estructura estatal. Su salida se da en un contexto de creciente presión interna y cuestionamientos sobre la administración de la compañía.

Denuncias por presuntos sobreprecios y contratos bajo investigación La renuncia se produce luego de que se multiplicaran las críticas internas y sindicales por presuntas irregularidades en procesos de contratación. Entre los principales cuestionamientos, se menciona un contrato tecnológico cuyo monto habría pasado de u$s600.000 a u$s7 millones, lo que generó dudas sobre la transparencia en las adjudicaciones.

Me complace anunciar que en el día de la fecha, debido al traspaso de las acciones de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, celebramos asamblea para designar al nuevo Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el cual tendrá como mandato sostener los… pic.twitter.com/uem8SYH1CO — Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli) February 9, 2026 Además, Reidel quedó bajo sospecha por investigaciones vinculadas a presuntos manejos irregulares de fondos y contratos con sobreprecios, lo que profundizó el clima de tensión dentro de la empresa estatal.

Durante las últimas semanas, también se registraron denuncias relacionadas con procesos de licitación y contratación de servicios en las centrales nucleares, lo que derivó en la suspensión de otros directivos y aumentó la presión sobre la conducción de la compañía.

Nuevo directorio en Nucleoeléctrica: quiénes son las autoridades designadas Tras la salida de Reidel, este lunes se realizó la Asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina, en la que se definió la nueva estructura de conducción de la empresa. Juan Martín Campos fue designado como nuevo presidente de la compañía, mientras que Martín Porro asumirá el cargo de vicepresidente. El nuevo directorio estará integrado además por Diego Chaher, Diego Garde y Javier Grinspun como directores titulares. En tanto, José Ignacio Bruera Grifoni y Juan Cantarelli fueron designados como directores suplentes. La conformación del nuevo equipo apunta a reorganizar la conducción de la empresa y asegurar el funcionamiento operativo de las centrales nucleares, en un contexto marcado por investigaciones internas y cambios en la estructura directiva. Un nuevo capítulo en la conducción de la empresa estatal nuclear La salida de Reidel se suma a una serie de cambios en áreas estratégicas del sector público y ocurre en un escenario de cuestionamientos sobre la gestión de empresas estatales y sus mecanismos de contratación. La designación del nuevo directorio busca restablecer la conducción institucional de Nucleoeléctrica y garantizar la continuidad de las operaciones en un sector clave para la infraestructura energética del país.

