Charlas de quincho

Aceleración. Para la mayoría, el mediático funeral de la reina Isabel II de Inglaterra parece que hubiera ocurrido hace mucho tiempo atrás (y fue apenas el lunes pasado), tal la vorágine de acontecimientos que siguen sacudiendo a la sociedad argentina. El caso, es que no solo no dan respiro, sino que tampoco hay tiempo de digerirlos, ni elaborarlos, y comienzan a provocar fisuras impensables no hace tanto tiempo atrás, debido a que comienzan a mezclarse las posiciones, y mucho más los intereses. Así, mientras Alberto Fernández hacía un cuestionado viaje a los Estados Unidos (por el tamaño de la comitiva que llevó), donde se formalizó la aparente “buena onda” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene ahora con la Argentina, localmente se cuestionaban varios temas (comitiva, actividades, trascendidos, etc.), y hasta se desmenuzaba el “porqué” de la actitud estadounidense, no siempre tan flexible con incumplimientos y otras cuestiones de países como Argentina. Sin embargo, en una mesa del Palacio Estrugamou, con algunos diplomáticos, juristas y gente del sector energético, un histórico observador de la relación EE.UU.- China iba más allá de lo aparente, entendiendo que “Washington nunca va a permitir que Beijing avance más en Latinoamérica, si lo puede evitar, y ellos están convencidos que sostener a la Argentina todavía tiene un costo muy bajo, especialmente frente a la posibilidad de que esos lugares los siga ocupando China”. La charla, antecedió a la ola de rumores, sobre el presente, y le futuro de Xi Ping, que se apresta a comenzar su tercer período a mediados de octubre, lo que parecería no estar en duda, a pesar de la ola de rumores que, incluso, incidieron en la caída de algunos precios mundiales. Es que como a otras regiones del mundo, también a China, que ahora atraviesa una inédita sequía, le pegaron las consecuencias de la pandemia, con un crecimiento económico muy inferior al que tuvo en lo que va de este siglo, y las restricciones también hicieron mella en las ascendente sociedad china. Obvio que el tema no es bueno para Argentina que tiene en el gigante asiático, a uno de sus principales clientes y, eventualmente, financista. Otros comentarios interesantes, lógicos en una mesa tan variada fueron, por ejemplo, que “Suiza ya tiene previsto gastar 20% menos de energía este próximo invierno, debido al recorte que les está pidiendo el Gobierno”, esto en parte por los mayores costos, y también por el conflicto bélico de Rusia, principal proveedor de energía de Europa. También el llamativo aumento de inversiones inmobiliarias del Centro y norte de Europa, que están realizando en el sur Argentino, especialmente, porque huyen del conflicto bélico, y también porque Argentina resulta muy barata para quienes tienen euros.