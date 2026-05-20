Qué es el "Efecto Venturi", una de las hipótesis de la muerte de los buzos italianos

Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de los dos últimos cuerpos restante. A su vez, describieron las condiciones de las profundidades como "desafiantes".

Buzos finlandeses recuperaron este miércoles los dos últimos cuerpos de los cuatro italianos muertos dentro de una cueva submarina en Maldivas.

La conmoción tras la muerte y rescate de los cinco buzos italianos que recorrían el agua de Maldivas sumó un nuevo capítulo tras una de las hipótesis que trascendió en las últimas horas por la causa de su deceso . Se trata del " Efecto Venturi ", una posible explicación sobre lo que sufrieron sus cuerpos al sumergirse. A la par, los dos últimos cuerpos restantes fueron encontrados y luego se iniciará su repatriación.

Ahora, el presidente de la Sociedad Italiana de Medicina Subacuática e Hiperbárica, Alfonso Bolognini , afirmó que los cinco buceadores fueron víctimas del “Efecto Venturi”, es decir, que succionados hacia la cueva por una corriente muy fuerte.

La Sociedad Italiana de Medicina Subacuática e Hiperbárica afirmó que los buceadores fueron víctimas del “efecto venturi”, proveniente de la cueva en la que aparecieron sus cuerpos.

La presión fue causada por la forma particular del sitio submarino, que cuenta con una entrada y una salida, según publicó el medio italiano Corriere della Sera. Esta hipótesis, a su vez, fue negada por el buceador maldivo Shafraz Naeem , quien cuenta con el récord de inmersiones en la cueva Alimatha.

italianos buceo La presión fue causada por la forma particular del sitio submarino, que cuenta con una entrada y una salida.

Ahora, los cuerpos fueron trasladados a una morgue e identificados como Muriel Oddenino y Giorgia Sommacal. El martes se recuperaron los restos de Monica Montefalcone y Federico Gualtieri, dijo el portavoz gubernamental Ahmed Shaam.Por su parte, el instructor Gianluca Benedetti fue encontrado cerca de la entrada de la cueva el día en que los buzos desaparecieron. Tras el envío a la morgue, el gobierno de Maldivas coordinará con el gobierno italiano para iniciar la repatriación de los cuerpos.

Una cueva descripta como desafiante

El portavoz Shareef describió las condiciones en la zona más alejada de la cueva como “desafiantes”, con un terreno difícil, fuertes corrientes y poca visibilidad. La compañía Divers Alert Network Europe, que desplegó a los buzos finlandeses, describió que su equipo cuenta con experiencia en misiones de búsqueda y recuperación, incluidas operaciones en “entornos profundos con techo, espacios confinados y escenarios de alto riesgo”.

El equipo de rescate utilizó dispositivos de respiración de circuito cerrado, un sistema que recicla el gas respiratorio exhalado y elimina el dióxido de carbono mediante un depurador químico, lo que permite “inmersiones significativamente más largas”, indicó la organización.

Por último, la causa de muerte del buzo militar maldivo seguía bajo investigación, pero colegas sugirieron que pudo haber fallecido por narcosis de nitrógeno o por descompresión a esa profundidad.