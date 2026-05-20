La nieta de Mussolini ganó el "Gran Hermano VIP" de Italia y volvió al centro de la escena pública

Se trata de Alessandra, quien tiene 63 años e hizo carrera tanto mediática como política. Triunfó con el 56% de los votos del público.

La política y figura mediática italiana Alessandra Mussolini , nieta del dictador fascista Benito Mussolini , se consagró ganadora de la última edición de Gran Hermano VIP en Italia tras imponerse en la final con el 56% de los votos del público.

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La exsenadora derrotó en la definición a Antonella Elia y celebró el triunfo a través de sus redes sociales. “Me siento muy feliz. ¡No tenía ni idea! Hemos vivido en una burbuja”, expresó luego de conocerse el resultado.

Alessandra Mussolini , de 63 años , nació fruto del matrimonio entre el hijo del exdictador italiano y Maria Scicolone , hermana de la actriz Sophia Loren .

Antes de ingresar en la política, desarrolló una carrera vinculada al espectáculo . Participó como actriz en distintas producciones cinematográficas y también tuvo un paso por la música como cantante.

A comienzos de la década de 1990 desembarcó en la política de la mano del Movimiento Social Italiano , un partido posfascista con el que consiguió llegar al Congreso italiano en 1992.

Su recorrido político en la derecha de Italia

A lo largo de las últimas décadas ocupó distintos cargos institucionales dentro de fuerzas conservadoras y de derecha pertenecientes a Italia.

Fue diputada, senadora y eurodiputada entre 2004 y 2008, además de integrar espacios políticos como Forza Italia y Pueblo de la Libertad, liderados por el ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Su apellido y sus declaraciones públicas la mantuvieron durante años como una figura polémica dentro del escenario político y televisivo italiano.

Las polémicas y el cambio de postura de Alessandra Mussolini

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante un debate televisivo con la activista trans Vladimir Luxuria, cuando lanzó una frase que generó una fuerte controversia: “mejor ser fascista que maricón”.

Sin embargo, con el paso de los años modificó públicamente sus posiciones respecto del colectivo LGBT, apoyando e impulsando medidas concretas.

Desde 2021 comenzó a manifestarse a favor de los derechos de las minorías sexuales y respaldó iniciativas vinculadas a combatir la homofobia en Italia.