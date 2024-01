Jaime Durán Barba, duro con Javier Milei: "Puede no terminar bien si no para un rato el carro"







El exasesor de Mauricio Macri destacó algunos puntos del Gobierno libertario pero señaló "una agresividad inútil" presente dentro del sistema política.

Durán Barba opinó sobre las primeras semanas de Javier Milei como presidente.

Jaime Durán Barba, exasesor de Mauricio Macri durante la campaña presidencial en 2015, opinó sobre los primeros meses de gestión de Javier Milei y avizoró un desenlace negativo "si no tiene la capacidad de parar un rato el carro y pensar las cosas”.

En declaraciones ante la prensa, el consultor ecuatoriano criticó al mandatario libertario por su dinámica de gestión: "Puede no terminar bien si es que no tiene él la capacidad de parar un rato el carro y pensar las cosas. La sociedad de la internet no piensa, no lee. Y también es necesario pensar, y también es necesario leer. Si Milei para un rato el carro, y tiene él algunas ventajas, es una persona preparada y es un tipo inteligente. Expresa o expresó hasta las elecciones las pulsiones de la juventud, o la juventud se identificó con él. Tiene ventajas".

"Lo que no puede es creer que con su sola voluntad la gente va a obedecer. 'O los gobernadores votan por la ley o no les mando un peso'. Y conociendo a muchos gobernadores en Argentina, no te olvides que yo viví la década del ‘70, y los últimos 20 años en Argentina, y los gobernadores normalmente no creen que son empleados del Ejecutivo. Yo me imagino la cara de (Alfredo) Cornejo en el momento en que le ordena el presidente cerrar", agregó en una crítica directa al líder de La Libertad Avanza (LLA) y su capacidad de relación con los mandatarios provinciales.

Las declaraciones del especialista político surgen en medio de un rutina frenética: los últimos días fueron protagonizados por la ley ómnibus y el intento de consenso con la "oposición dialoguista" en los principales puntos del proyecto.

Sobre las sensaciones generadas tras el nuevo Gobierno, Durán Barba señaló "mucha agresividad inútil. Porque lo mismo sucede en la política internacional. Hay un mundo complicado. Se aprobó la semana pasada en un municipio de España la prohibición de comer jamón. Yo me imagino la prohibición de comer jamón porque hay islámicos en España. Si el jamón es una de las cosas más ricas por las que voy a Madrid. Hay una lucha objetiva con el Islám. Imponer una cultura en Europa que se está dando en serio". En la misma línea, el consultor ecuatoriano remarcó la falta de experiencia presente en el espacio oficialista de La Libertad Avanza (LLA): "Hay falta de experiencia en el sector que rodea más a Milei, porque no te olvides que la mitad del gabinete viene de Macri y tiene mucha experiencia: (Luis) "Toto" Caputo, (Federico) Sturzenegger, Patricia Bullrich, etcétera. Pero el núcleo más cercano a Milei no tiene experiencia de política. Es un grupo interesante. Yo creo que una mujer como Diana Mondino es una mujer realmente preparada, de hablar con ella. A (Guillermo) Francos no lo conozco, pero por lo que veo tiene comportamientos que demuestran conocimiento".