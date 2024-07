Javiel Milei se aísla del PRO y detona puentes con Mauricio Macri

Cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena el la restitución de fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia obliga a Nación al pago del 2,95% de los fondos coparticipables a CABA. Hace dos semanas, Macri poste un mensaje dirigido a Milei donde hacia explicito ese reclamo y le exigía "cumplir con las (leyes) existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema". "Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", agregó Macri.

El vuelco de Javier Milei

Se vuelca así Javier Milei, desde la óptica de Macri, abiertamente a Patricia Bullrich y al macrismo libertario de cara al armado de listas para 2025. Además de la expulsión de Garro, también fue desplazado Lucas Fernández Aparicio de Capital Humano. El ex candidato a intendente de Malvinas Argentinas por el PRO habría chocado con Leila Gianni en el super Ministerio y quedo relegado de la gestión cuando no había llegada a asumir formalmente como jefe de gabinete de la cartera que conduce Sandra Pettovello. La Ministra mantenía contacto directo con Macri y le había anticipado la designación que no llego a cristalizarse. "Tomatelo como un periodo de prueba", habría sido el consejo de Macri para Fernández Aparicio cuando se enteró de su inminente desembarco en Capital Humano. Sin embargo, el funcionario de Pettovello no había llegado de la mano del jefe del PRO al gabinete libertario sino a través de un contacto directo surgido de un grupo de oración de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

La interna Milei-Macri-Bullrich tiene su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, distrito madre del PRO y objetivo principal de La Libertad Avanza en su proyecto de absorción del PRO. La estrategia ideada por Santiago Caputo apunta a diluir a Macri con una batería de medidas políticas y electorales. Patricia Bullrich es un insumo de ese esquema para debilitar al expresidente y fracturarle el partido. Pero hay más.

La instalación prematura de Manuel Adorni como candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires también es un mensaje que preocupa a Macri, quien apostaría a un staff de jóvenes para el armado de la próxima boleta del PRO. A eso se suma la intención de Bullrich de instalarse como referente del PRO Libertad en la Capital Federal con posibilidades de disputar una banca en el Senado el próximo año.