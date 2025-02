Javier Milei afilia a José Luis Espert y ratifica que la inseguridad será su eje de campaña en PBA

La semana pasada, Espert fue recibido por el propio Milei en la Quinta de Olivos, luego de un raid mediático en el cual el legislador propuso acciones basadas en la "mano dura" para terminar con la inseguridad en suelo bonaerense. Según pudo saber Ámbito, lo dicho por Espert no fue consultado previamente con las autoridades de la gestión libertaria, pero así y todo fueron del agrado del primer mandatario.

A quien en esa ocasión le tocó hacer de "policía malo" y hacer llegar a Espert el descontento con hacer declaraciones sin autorización sobre temas tan sensibles como inseguridad fue a Karina Milei, la Secretaria de Presidencia. Si se lo analiza en detalle, el hecho no presenta contradicciones.

Javier Milei explicó este lunes por la mañana, en una entrevista televisiva, cómo funciona el modus operandi del tándem: “El Gobierno tiene tres líneas de acción: la gestión, la línea política y la batalla cultural”. “Yo me ocupo de los temas nacionales, no me meto con las provincias por una cuestión de federalismo; tampoco con la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo diferenciando los roles al ser consultado sobre la expulsión de Ramiro Marra del partido.

Hasta ahora, el "Profe" viene siendo el único sobreviviente a la guillotina de Karina Milei, quien no olvida que, cuando tuvo que elegir, Espert optó por las filas del PRO y acompañó la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

José Luis Espert suma millas en provincia de Buenos Aires

En octubre Karina Milei realizó el lanzamiento bonaerense del partido en la Ciudad de La Plata, en el club Copara. Desde aquel acto a esta parte, al armado del partido a nivel local continúa consolidándose con recorridas y reuniones clave.

En ese sentido, Espert caminó territorio y fue sumando millas en el suelo que gobierna Axel Kicillof. Se dejó ver en La Matanza, distrito clave para cualquier político con aspiraciones bonaerenses y también se mostró junto a trabajadores en una fábrica de Mar del Plata.

Pero Espert no está solo en el armado en Buenos Aires. De la mesa política forman parte también el Secretario de Culto Nahuel Sotelo, el presidente del bloque oficialista en la legislatura bonaerense Agustín Romo, y los diputados nacionales Santiago Santurio y Juliana Santillán. Todos posibles candidatos de cara a las legislativas.

En Casa Rosada admiten que quieren ampliar su base electoral en el conurbano de cara a 2025. En ese sentido también se registraron reuniones entre Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de ministros y Sebastián Pareja, con Julio Zamora, jefe comunal de Tigre, y Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham enfrentado con Máximo Kirchner .Por caso, otro de los peronistas disidentes que no se mostró -todavía- con el Gobierno pero mantiene diálogo fluido es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.