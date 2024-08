Pensión de Alberto Fernández: ANSES no puede retirarla y la única llave la tiene la Justicia

El pedido para quitar la pensión al expresidente Alberto Fernández podría no prosperar en lo inmediato. Fuentes de la ANSES indicaron a Ámbito que, a nivel oficial, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo cuentan con las facultades necesarias para suprimir la pensión presidencial recibida por el ex jefe de Estado.

Esta mañana, la Fundación Apolo, una organización que busca luchar contra la corrupción, le exigió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la eliminación del beneficio previsional. Sin embargo, el órgano dependiente del Estado no posee facultades para avanzar con la supresión de la pensión y los ojos ahora se posan en el accionar de la Justicia.

"El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha tenido conductas o comportamientos que han sido loables y permitiesen ser tachadas de 'honorables' requisito que resulta sine qua non para poder solicitar la asignación vitalicia. No caben dudas, entonces, que los requisitos de mérito y honor son determinantes a la hora de percibir el beneficio que nos ocupa", argumentó la Fundación Apolo en el texto.