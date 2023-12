Javier Milei apura sesión especial para su paquete de leyes y se complica el armado de las comisiones

Pero el foco de los gobernadores, tanto del PJ como de Juntos, está puesto en las planillas complementarias del Presupuesto 2024 que enviará Javier Milei al Congreso. Allí figuran los fondos para la obra pública. Si bien la mayoría de las provincias ya inició un proceso de recorte de la estructura de empleados públicos, los gobernadores no están dispuestos a ceder los fondos de obra pública en el nuevo Presupuesto. Para poder avanzar en en la ley que determina los ingresos y gastos del Estado se debería constituir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así como el resto de las comisiones. Esas negociaciones están empantanadas hasta que se defina cuántos bancadas, sub bloques y monobloques habrá en Diputados. Los gobernadores no se quieren someter a una jefatura de bloque que negocie en su nombre y prefieren crear sus propios espacios legislativos. Tanto que en el PRO, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan, del partido Producción y Trabajo), analizan crear su propia bancada para no depender de Ritondo ni de Mauricio Macri a la hora de gestionar recursos para sus distritos.

Existe una alternativa para evitar el trámite de la conformación de comisiones en un escenario de atomización de los bloques que demoraría no sólo ese trámite sino especialmente el tratamiento del paquete de leyes que enviará Milei al Congreso. En La Libertad Avanza analizan que el cuerpo se constituya en comisión para emitir los dictámenes directamente en el recinto y así luego pasar a votación. Todo dependerá de los acuerdos con el resto de los bloques opositores. Esta noche, los diputados de La Libertad Avanza esperan tener más precisiones sobre la ley ómnibus o paquete de leyes que ingresará el lunes al Congreso mientras que varios de ellos aún no tiene oficinas designadas ni un lugar para vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que dificulta reunirlos a todos para coordinar una estrategia parlamentaria. La mayoría de los legisladores libertarios del interior jurarán mañana sus bancas y volverán a sus provincias ya que no tiene donde dormir. De acuerdo al clásico poroteo previo a cada votación en el recinto, hasta ahora el futuro oficialismo contaría con 73 apoyos garantizados. Se trata de los 38 diputados de LLA y 35 del PRO. Para lograr el quórum y la aprobación de las leyes se necesita un piso de 129.