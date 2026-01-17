Qué es el Consejo de Paz al que Javier Milei fue invitado y qué otras figuras lo integran

El jefe de Estado fue invitado a participar del organismo internacional creado por su par estadounidense nacido a raíz del acuerdo en Gaza. Marco Rubio, Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner y Ajay Banga, son algunos de sus integrantes.

Donald Trump anunció la creación del Consejo de Paz , un organismo internacional creado para supervisar el alto el fuego alcanzado en la guerra entre Israel y Hamás y encauzar la transición política y de seguridad en la Franja de Gaza. En este escenario - y con la puesta en marcha de la segunda fase del plan para el territorio en conflicto - el republicano comunicó a los primeros integrantes, entre los que se encuentran; el presidente Javier Milei; el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; ex primer ministro británico, Tony Blair; su enviado especial Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre otros.

La iniciativa fue impulsada por el presidente de Estados Unidos en octubre de 2025 y obtuvo el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU un mes después, tras la firma formal del acuerdo de paz el 9 de octubre de 2025 en Egipto.

El esquema forma parte de un plan más amplio, cuya primera etapa se puso en marcha el año pasado e incluyó el cese de hostilidades, el intercambio de rehenes y la apertura de corredores para la ayuda humanitaria. Sin embargo, pese a esos avances iniciales, los enfrentamientos no desaparecieron y durante 2026 se produjo una nueva escalada, con centenares de muertos en pocos días. Frente a ese escenario, Washington decidió avanzar con una segunda fase de mayor peso institucional.

En ese marco, Trump anunció el pasado jueves 15 de enero de 2026 la creación formal del Consejo de Paz para Gaza, que funcionará como órgano rector de la etapa de posguerra. “ Es para mí un gran honor anunciar que SE HA FORMADO EL CONSEJO DE PAZ ”, escribió el mandatario en su red Truth Social. “Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, agregó.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump @POTUS Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv

El Consejo de Paz —que se espera sea presidido por el propio Trump— tendrá bajo su supervisión a un gobierno tecnocrático palestino de transición , denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) . Este órgano estará integrado por 15 miembros y será encabezado por Ali Shaath, ex viceministro palestino y ex funcionario de la Autoridad Palestina, nacido en la Franja de Gaza. Su mandato incluye la restauración de los servicios públicos, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en el enclave.

El organismo también será responsable de gestionar la financiación de la reconstrucción hasta que la Autoridad Palestina esté en condiciones de retomar el control del territorio.

Franja de Gaza Archivo. Trump inició la segunda etapa de su plan para la reconstrucción de Gaza.

En paralelo, la Junta de Paz tendrá un rol central en el plano de seguridad. El esquema contempla el desarme de Hamás y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), integrada por personal armado internacional, con la misión de garantizar la seguridad en Gaza y entrenar a una nueva fuerza policial palestina.

Tras meses de negociaciones, la conformación de la Junta de Paz fue anunciada en enero, en la antesala del Foro Económico Mundial de Davos, donde está previsto que el organismo celebre su primera reunión formal y termine de delinear la hoja de ruta para la transición en la Franja de Gaza.

Quiénes integran el Consejo de Paz

Más allá del Presidente - quién ya aceptó la invitación - el presidente de EEUU también convocó a sus homólogos turco y egipcio, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi, respectivamente. Así, los tres mandatarios fueron citados formalmente a integrar el organismo que, hasta este sábado, contaba con 8 integrantes.

Javier Milei

El presidente argentino fue invitado a sumarse al Board of Peace, la iniciativa impulsada por Donald Trump para poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza. Tras recibir la invitación, Milei agradeció el gesto con un mensaje público en el que afirmó que la Argentina "siempre estará del lado de los que luchan contra el terrorismo", alineando su respaldo político con la estrategia internacional promovida desde Washington.

Tony Blair

El nombre del ex primer ministro británico Sir Tony Blair circulaba desde hace meses como posible integrante de la "Junta de Paz" de Trump, algo que el propio mandatario estadounidense confirmó en septiembre al señalar que Blair había manifestado su interés en participar.

Blair gobernó el Reino Unido entre 1997 y 2007 y fue una figura central en la decisión de involucrar al país en la guerra de Irak en 2003, un antecedente que vuelve controvertida su presencia en el organismo. Tras dejar el cargo, se desempeñó como enviado para Medio Oriente del Cuarteto internacional —ONU, Unión Europea, Estados Unidos y Rusia— entre 2007 y 2015. En ese marco, definió los planes de Trump para Gaza como la "mejor oportunidad de poner fin a dos años de guerra, miseria y sufrimiento".

Marco Rubio

Como secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ocupa un rol clave en la arquitectura de política exterior de la administración Trump. Antes del regreso del republicano a la Casa Blanca, Rubio se había mostrado abiertamente en contra de un alto el fuego en Gaza y había expresado que Israel debía "destruir cada elemento de Hamás que pueda atrapar".

Steve Witkoff

El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, también integra el Consejo. Magnate inmobiliario y cercano personal de Trump, Witkoff anunció a comienzos de este mes el inicio de la segunda fase del plan estadounidense para Gaza.

Esa etapa contempla la reconstrucción del enclave y su desmilitarización total, incluido el desarme de Hamás. En ese contexto, advirtió que espera que el grupo islamista "cumpla plenamente con sus obligaciones" previstas en el acuerdo, o enfrente "graves consecuencias".

Jared Kushner

Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, volvió a asumir un rol activo en las negociaciones de política exterior vinculadas a los principales conflictos internacionales.

En tándem con Witkoff, actuó como mediador estadounidense tanto en la guerra entre Rusia y Ucrania como en el conflicto entre Israel y Gaza. En noviembre mantuvo una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para analizar los ejes centrales del acuerdo de paz.

Marc Rowan

El multimillonario Marc Rowan es director ejecutivo de Apollo Global Management, uno de los mayores fondos de capital privado con sede en Nueva York. Su nombre había sonado con fuerza como posible secretario del Tesoro en un segundo mandato de Trump, antes de confirmarse su incorporación al Consejo de Paz.

Ajay Banga

Trump también nombró al actual presidente del Banco Mundial, aporta al organismo su experiencia en el ámbito financiero internacional. A lo largo de su carrera asesoró a dirigentes estadounidenses de alto perfil, incluido el expresidente Barack Obama.

Nacido en la India en 1959, se nacionalizó ciudadano estadounidense en 2007 y luego condujo Mastercard como director ejecutivo durante más de diez años.

Roberto Gabriel

Actualmente se desempeña como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, forma parte de la denominada "junta ejecutiva fundadora" del Consejo. Trabaja junto a Trump desde la campaña presidencial de 2016 y, según PBS, poco después se convirtió en asistente especial de Stephen Miller, uno de los asesores más influyentes del mandatario.

Nickolay Mladenov

La Casa Blanca confirmó que el político búlgaro y ex enviado de la ONU para Medio Oriente, Nickolay Mladenov, será el representante del Consejo de Paz en Gaza. Desde ese rol, supervisará un comité tecnocrático palestino independiente de 15 miembros —el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)— que tendrá a su cargo la gestión cotidiana del territorio una vez finalizada la guerra.