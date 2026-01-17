Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival Jesús María y ratificó su vínculo con Córdoba

El jefe de Estado dijo presente en el mítico festejo y subió al escenario para interpretar "Amor Salvaje". Tras el festival, el Presidente viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-UE

El presidente Javier Milei viajó a Córdoba para participar del Festival la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María . Allí, el libertario fue recibido con una ovación del público y hasta se lanzó a cantar "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino.

La visita no solo fue un debut folclórico, sino que también representó un nuevo agradecimiento de Milei para la provincia de Córdoba, donde las últimas elecciones obtuvo el 42,35% de los votos. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente . Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias", expresó desde el palco oficial, minutos antes de cantar.

El jefe de Estado voló rumbo al festival por la noche del viernes y debió abordar un helicóptero para llegar al Anfiteatro José Hernández, escenario de la fiesta popular. La comitiva presidencial estuvo conformada también por el asesor Eduardo “Lule” Menem, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni , y el legislador Gonzalo Roca .

Según trascendió, el Presidente tenía especial interés por poder observar la presentación de el Chaqueño Palavecino. Una vez comenzado el show, el legendario artista de folclore agradeció la visita oficial y celebró el clima del festival: “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", expresó hacia la grada donde se ubicaba la comitiva presidencial.

Desde su ubicación, el jefe de Estado tomó el micrófono para agradecer el respaldo electoral de la provincia. El gesto fue correspondido tanto por el público como por la organización del festival, que proyectó en una pantalla gigante un mensaje de bienvenida: “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”.

El clímax de la noche llegó cuando el propio mandatario lanzó un pedido desde el público. “Chaqueño, te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por córdoba? Amor salvaje”, gritó, desatando el festejo de los presentes.

Ante el pedido, el artista desde el escenario redobló la apuesta: “Oh, me va a hacer que lo cante antes. ¿Lo querés cantar conmigo?”. El Presidente - quién ya tiene algunas presentaciones como cantante bajo el brazo - primero rechazó la invitación y se excusó con humor al afirmar que “no le da el piné” y que se consideraba un “amateur”. “Usted es un grande, yo solo un admirador”, remarcó.

Javier Milei Chaqueño Palavecino

Sin embargo, ante la insistencia del artista, Milei cedió y subió al escenario. “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”, dijo antes de fundirse en un abrazo con el mandatario.

Allí, abrazado por momentos con el Chaqueño Palavecino, Milei se animó a cantar algunos pasajes del tema. Incluso, el Presidente hasta interpretó el puente de la canción, a capela y ante la atenta escucha del artista. “¡Bien! Aprobado”, respondió el cantante mientras que Milei agradeció entre risas: “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.

Así, con show e interpretación, Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al Festival de Jesús María. Antes lo habían hecho Mauricio Macri, en 2017, y Néstor Kirchner, en la edición de 2004.

La estadía presidencial fue breve. Milei confirmó que este sábado participará en Asunción, Paraguay, de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y que la próxima semana viajará a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero.

El Chaqueño Palavecino pidió por la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Durante la madrugada del sábado 17 de enero, en un show marcado políticamente, el Chaqueño Palavecino interrumpió su show para reclamar públicamente la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.

“Le vamos a pedir a la gente de Venezuela que nos libere ese gendarme que está de hace tiempo, a Nahuel Gallo, que no sabemos nada”, expresó desde el escenario, en un mensaje que fue acompañado por el aplauso del público y del propio Presidente. También advirtió que “la incertidumbre es tremenda” ante la falta de información sobre su situación.

“Si están liberando a los demás, manden al nuestro, a nuestro patriota, a nuestro gendarme, por favor”, insistió el músico. Antes de interpretar “Caballo viejo”, agregó: “Venezuela es un pueblo hermoso. Tuve la suerte de conocer el autor. Yo voy a pedirle y voy a cantarle una canción que el mundo la canta, de Simón Díaz, el gran poeta de Venezuela”.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. A dos semanas de la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU - y a 9 días de haber comenzado la liberación de presos políticos - el Gobierno aún no tiene novedades sobre la situación del gendarme.