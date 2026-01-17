El comentario de Lali Espósito tras la presentación de Javier Milei en el Festival de Jesús María

La cantante habló de la visita del Presidente a la festividad, en la que se mostró cantando con el Chaqueño Palavecino.

El presidente Javier Milei se presentó en el festival de Jesús María , donde saludó al público y compartió escenario con el Chaqueño Palavecino. En ese sentido, la artista Lali Espósito hizo referencia a la visita del mandatario.

El presidente Javier Milei viajó a Córdoba para participar del Festival la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María . Allí, el libertario fue recibido con una ovación del público y hasta se lanzó a cantar "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino.

La intérprete celebró la presencia del mandatario en X al afirmar: "Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares! ", recalcó la cantante y actriz.

El comentario pícaro generó rápidamente reacciones en las redes sociales, ya que tiempo atrás el Presidente se declaró públicamente en contra de que los festivales provinciales se hicieran con fondos públicos.

A su vez, el comentario de Lali evoca a su mítico twit de agosto de 2023 cuando se conoció el resultado de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el cual sostuvo: " Qué peligroso, qué triste".

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan: quiénes son los músicos que se ofrecieron a cantar en la boda

El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sacudió al mundo del espectáculo por la sorpresa y la emoción que generó, sino también por el efecto que provocó en redes sociales por sus seguidores y amigos.

"Me ofrezco a hacer un show en el casamiento con un fernet me conformo", con esa frase Luck Ra se ofreció a ser parte de los animadores de la fiesta (de la cuál no hay información aún).

Cómo si eso no fuera poco Cazzu se apuntó para también ser parte con un "me sumo". Rápidamente ambos comentarios se llenaron de likes y respuestas positivas por parte de la gente.