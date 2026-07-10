Sin bolsa local, los ADRs suben casi 10% mientras que el riesgo país roza los 400 puntos + Agregar ámbito en









A pesar de las leves caídas en la mayoría de los bonos soberanos argentinos en dólares, las acciones argentinas en Wall Street mostraron un desempeño positivo, lideradas por las entidades bancarias.

Los ADRs suben casi 10% con bancos a la cabeza y el riesgo país en baja. Depositphotos

El riesgo país se ubica en mínimos históricos de la gestión de Javier Milei, mientras que las acciones argentinas en Wall Street finalizan la jornada con subas superiores casi 10%. Por su parte, los bonos en dólares operan con mayoría de bajas en la plaza norteamericana.

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En la segunda rueda sin operaciones financieras en Argentina, la mayoría de los bonos soberanos argentinos en dólares operaron con leves caídas de precio, destacándose la baja de de hasta 0,07% en el AE38.

A pesar de eso, el riesgo país retrocedió 0,2% hasta los 403 puntos, quedando en su menor nivel desde marzo de 2018 y a un paso de perforar el umbral de los 400 puntos.

El riesgo país retrocedió 0,2% hasta los 403 puntos. Depositphotos En lo que va de julio, el indicador elaborado por JP Morgan acumula una baja de 5,4%, mientras que en 2026 el descenso alcanza el 29,4%, consolidando la mejora de la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina.

Esta baja ocurrió en paralelo a una jornada positiva para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

Al cierre de la jornada, todos los papeles operaron en terreno positivo, con los bancos a la cabeza: BBVA Argentina (9,5%), Grupo Financiero Galicia (8,8%), Banco Macro (6,3%) y Grupo Supervielle (6,36%) fueron los ADR con mayores subas.