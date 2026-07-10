Javier Milei suma una parada a su viaje por Sudamérica: irá a Brasil a visitar a Flavio y Jair Bolsonaro

Luego de su ausencia en la última cumbre del Mercosur , Javier Milei intenta fortalecer vínculos con sus pares ideológicos en Sudamérica. Es por eso que agregó dos nuevas paradas en sus viajes previstos a Perú y Colombia : en dos semanas, partirá hacia Brasil y recalará en Ecuador antes de regresar al país.

"El 25 viajo a Brasil, porque lo ungen como candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Voy a hacer también un paso por Brasilia a saludar a Jair Bolsonaro ", detalló el mandatario nacional, entrevistado en Now 97.9. La candidatura de Bolsonaro, actual senador e hijo de expresidente, ocurre en medio de las investigaciones por presunta malversación y desvío de fondos públicos de su espacio político, el Partido Liberal (PL) , lo que provocó que bloquearan los bienes al titular del PL, Valdemar Costa Neto .

Tras su paso por Brasil, Milei confirmó las visitas para la ceremonia de asunción de dos presidentes sudamericanos recientemente electos, Keiko Fujimo (Perú) y Bernardo de la Espriella (Colombia). Sus viajes están fechados para el 28 de julio en la ciudad de Lima y el 7 de agosto en Bogotá.

A su vez, anunció que se reunirá con su par ecuatoriano, Daniel Noboa : "También voy a aprovechar para ir a visitar al presidente de Ecuador, que tenemos unos acuerdos por firmar. Así que te tengo un poco cargada la la agenda". Todos los mandatarios que agendó Milei se referencian con la derecha sudamericana , un núcleo de dirigentes cada vez más sólidos que se complementan con Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y José Antonio Kast (Chile).

En la misma entrevista, el Presidente de la Nación aseguró que " está claro que hicimos crecer la economía" y destacó que los niveles de consumo y de exportación están en los "máximos de la historia ". "Desregulamos, abrimos la economía, fomentamos la acumulación de capital humano, nos ocupamos de cuidar a los seres humanos, en especial en la en la primera fase, modernizamos el mercado laboral para que sea más fácil poder trabajar. Es decir, un conjunto de estrategias que todas apuntan a que Argentina crezca. Y la realidad es que los números son muy positivos", detalló

Al hablar del proyecto para una nueva Carta Orgánica del BCRA, Milei criticó al kirchnerismo al sostener que su versión "estaba diseñada para pasar por el BCRA, levantar la mano y que te revoleen un fajo de dinero". En ese sentido, recordó que su gestión "heredó una inflación del 1,5 diario que iba camino a 15.000". Así, detalló que el primer punto a modificar responde a "quitarle al Central la actual función que le asigna 5 objetivos, por los cuales puede emitir por cualquier cosa, y el único mandato es preservar el valor de la moneda".

En segundo lugar, habló de "prohibirle financiar al fisco, de gastar más de lo que tenemos": "Porque con el alegato de ponerle humanidad a la política económica terminaron siendo los más inhumanos, porque generaron déficit fiscal durante 123 años. Eso después se financió con una deuda que se desfaulteó".

El tercer punto respondió a "respaldar la gobernanza del BCRA", sin poder echar a sus directivos "de cualquier forma" y el cuarto va por las utilidades de la entidad, al sostener que "no se pueden distribuir dividendos" para poder usarlos como pago en la medida en que "la inflación entre en terreno negativo".

Por último, el quinto punto de la modificación de la carta orgánica sería "terminar con las letras intransferibles" ya que "termina con 91 años del abuso de la política al sector privado". En ese sentido, defendió mantener el déficit cero y el shutdown: "Aquel que esté en contra, está a favor de presupuestos desequilibrados y de la irresponsabilidad fiscal".